Что будет, если залить водой кипящее масло

Ничего хорошего. О пугающих последствиях тушения кипящего масла водой рассказали в Telegram-канале МЧС РФ.
«Что будет, если залить кипящее масло водой? Пожар», — предупредили россиян в ведомстве.
Почему опасно лить воду на кипящее масло?
В МЧС не только рассказали, но и показали последствия необдуманных действий на примере реальных случаев. Так, одна женщина из города Саранска (Республика Мордовия) готовила пищу. Когда масло на сковородке разогрелось, она решила залить его водой. Мгновенно пламя охватило всю кухню. Испуганная хозяйка едва успела вызвать спасателей. Пожарным удалось потушить возгорание и предотвратить распространение огня. К счастью, никто не пострадал, а вот кухонный гарнитур, стены и потолки были испорчены. К тому же придется долго отмывать копоть, а также проветривать жилище от запаха гари.
22 сентября, в МЧС сообщили о 19-летней жительницы из Набережных Челнов, которая поставила кастрюлю с маслом на огонь и ушла, забыв про готовку. В итоге кухню охватил огонь (площадь возгорания составила три квадратных метра), а девушке потребовалась госпитализация.
6 сентября 12-летняя девочка из Костромы решила приготовить картофель фри. У юного поваренка загорелось масло, а потом квартира.
Что делать, если загорелось масло?
В случае «масляного пожара» в МЧС РФ рекомендуют:
- выключить плиту;
- накрыть посуду с маслом металлической крышкой.
Чем можно тушить раскаленное масло?
«Тушить раскаленное масло можно содой или землей, лучше — углекислотным или порошковым огнетушителями», — подчеркнули в ведомстве.
Во избежание несчастных случаев спасатели просят россиян не покидать кухню во время готовки и не оставлять без присмотра включенную плиту.