Что будет, если залить водой кипящее масло

В МЧС не только рассказали, но и показали последствия необдуманных действий на примере реальных случаев. Так, одна женщина из города Саранска (Республика Мордовия) готовила пищу. Когда масло на сковородке разогрелось, она решила залить его водой. Мгновенно пламя охватило всю кухню. Испуганная хозяйка едва успела вызвать спасателей. Пожарным удалось потушить возгорание и предотвратить распространение огня. К счастью, никто не пострадал, а вот кухонный гарнитур, стены и потолки были испорчены. К тому же придется долго отмывать копоть, а также проветривать жилище от запаха гари.