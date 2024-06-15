Что будет, если съесть червивый фрукт?

Летом фрукты, овощи и ягоды едят даже с грядки или дерева. Однако такие плоды могут принести не только пользу — иногда в них встречаются черви. Чаще всего их обнаруживают в перезрелых плодах. Что будет, если человек не заметит и съест червяка? Это в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.