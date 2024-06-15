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Что будет, если съесть червивый фрукт?

Как избежать неприятных сюрпризов при употреблении фруктов.

Источник: Freepik

Летом фрукты, овощи и ягоды едят даже с грядки или дерева. Однако такие плоды могут принести не только пользу — иногда в них встречаются черви. Чаще всего их обнаруживают в перезрелых плодах. Что будет, если человек не заметит и съест червяка? Это в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он рассказал, что сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека. Однако такая «начинка» может быть переносчиком бактерий и паразитов, которые вызывают отравление. Так, от червей в ягодах и фруктах можно подхватить сальмонеллу и кишечную палочку. Симптомы отравления в этом случае типичные: тошнота, рвота, диарея, лихорадка, спазмы в животе.

Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Она может проявиться в виде зуда и крапивницы.

«Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней», — подчеркивает Михаил Кутушов.

При появлении подозрительных симптомов отравления или паразитарной инфекции нужно обратиться к врачу.

Токсиколог дал три совета, которые помогут избежать встречи с фруктовым паразитом.

Во-первых, перед едой нужно тщательно промывать фрукты и ягоды, а также осматривать их на наличие повреждений или небольших отверстий.

Во-вторых, надо хранить фрукты и овощи в холодильнике. Низкая температура не даст червякам завестись в плодах.

В-третьих, нужно разрезать мягкие на ощупь и перезревшие плоды. «Если увидите там червя, сразу выбрасывайте» — призывает врач.

Напомним, летом, особенно перед отдыхом, нужно заранее позаботиться о содержимом домашней аптечки. Чем следует ее дополнить в этот период и что точно пригодится на даче и в отпуске — читайте тут.

Айгуль Сабитова