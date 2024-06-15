Что будет, если съесть червивый фрукт?

Летом фрукты, овощи и ягоды едят даже с грядки или дерева. Однако такие плоды могут принести не только пользу — иногда в них встречаются черви. Чаще всего их обнаруживают в перезрелых плодах. Что будет, если человек не заметит и съест червяка? Это в разговоре с изданием «Доктор Питер» объяснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Он рассказал, что сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека. Однако такая «начинка» может быть переносчиком бактерий и паразитов, которые вызывают отравление. Так, от червей в ягодах и фруктах можно подхватить сальмонеллу и кишечную палочку. Симптомы отравления в этом случае типичные: тошнота, рвота, диарея, лихорадка, спазмы в животе.
Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Она может проявиться в виде зуда и крапивницы.
«Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней», — подчеркивает Михаил Кутушов.
Токсиколог дал три совета, которые помогут избежать встречи с фруктовым паразитом.
Во-первых, перед едой нужно тщательно промывать фрукты и ягоды, а также осматривать их на наличие повреждений или небольших отверстий.
Во-вторых, надо хранить фрукты и овощи в холодильнике. Низкая температура не даст червякам завестись в плодах.
В-третьих, нужно разрезать мягкие на ощупь и перезревшие плоды. «Если увидите там червя, сразу выбрасывайте» — призывает врач.
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Айгуль Сабитова