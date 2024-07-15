Что будет, если проглотить арбузные косточки?

В открытых источниках встречается мнение, что арбузные косточки могут спровоцировать приступ аппендицита — сырые косточки, которые организм не может переварить, застревают в червеобразном отростке, вызывая воспаление. Вместе с тем есть исследования, которые показывают редкость такой патологии: турецкие ученые проанализировали данные пациентов с аппендицитом и пришли к выводу, что семена фруктов и непереваренные остатки растений становятся его причиной в минимальном количестве случаев. Несмотря на это, зарубежные специалисты рекомендуют для профилактики заболевания все-таки отказаться от поедания неперевариваемых семян фруктов и ягод.