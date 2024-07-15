Что будет, если проглотить арбузные косточки?

Многим детям рассказывали страшилки о еде: не проглатывать жвачку, не есть ягоды вместе с косточками и прочее. Эти мифы уже давно развеяны: большинство не предназначенных для еды частей продуктов просто проходят без задержек через пищеварительный тракт, не нанося вреда здоровью. Однако некоторым людям не стоит есть арбуз с косточками — aif.ru собрал советы врачей.
Опасны ли арбузные косточки?
В большинстве случаев косточки этой ягоды не нанесут организму никакого вреда. Если случайно их проглотить, вероятнее всего, они просто пройдут всю систему пищеварения и покинут организм в неизменном виде, ведь черная оболочка защищает от желудочного сока.
Однако специалисты предупреждают, что специально есть сырые косточки в большом количестве нежелательно, особенно для людей, которые страдают проблемами с кишечником. Об этом РИА Новости рассказывал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, при синдроме разраженного кишечника или других проблемах в этой области проглоченные семена могут спровоцировать неприятные симптомы.
Аналогичной позиции придерживается и нутрициолог Антон Слепых: в беседе с кулинарным порталом «Гастрономъ» он предостерег, что в редких случаях косточки арбуза могут вызвать даже кишечную непроходимость, особенно у детей.
В открытых источниках встречается мнение, что арбузные косточки могут спровоцировать приступ аппендицита — сырые косточки, которые организм не может переварить, застревают в червеобразном отростке, вызывая воспаление. Вместе с тем есть исследования, которые показывают редкость такой патологии: турецкие ученые проанализировали данные пациентов с аппендицитом и пришли к выводу, что семена фруктов и непереваренные остатки растений становятся его причиной в минимальном количестве случаев. Несмотря на это, зарубежные специалисты рекомендуют для профилактики заболевания все-таки отказаться от поедания неперевариваемых семян фруктов и ягод.