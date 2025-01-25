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Что будет, если продать «пустую» банковскую карту

АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Видел объявления по покупке неиспользуемых банковских карт. В чём смысл? Это мошенники орудуют?

— Да. Вознаграждение за «пустую» и даже просроченную карту аферисты обещают щедрое — по 50−60 тыс. рублей. Потому нередко на такие предложения клюют подростки, — говорит юрист Николай Попов. — Банковские карты мошенники используют, чтобы обналичивать незаконно полученные доходы, в том числе от продажи запрещённых веществ. При этом все сделки проходят через расчётный счёт человека, которому банк выдал эту карту.

При передаче «пластика» третьим лицам вы можете стать соучастником преступления. Например, если преступники выводили по карте деньги за наркотики, то её владельцу грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.