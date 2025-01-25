Что будет, если продать «пустую» банковскую карту

— Да. Вознаграждение за «пустую» и даже просроченную карту аферисты обещают щедрое — по 50−60 тыс. рублей. Потому нередко на такие предложения клюют подростки, — говорит юрист Николай Попов. — Банковские карты мошенники используют, чтобы обналичивать незаконно полученные доходы, в том числе от продажи запрещённых веществ. При этом все сделки проходят через расчётный счёт человека, которому банк выдал эту карту.