Что будет, если не явиться в суд по повестке

Повестка — одна из форм судебных вызовов и извещений. С ее помощью участников процесса вызывают в судебное заседание, извещают о времени и месте судебного заседания. Последствия неявки в судебное заседание отличаются в зависимости от вида судопроизводства: в большинстве случаев суд может продолжить рассмотрение в отсутствие человека, а иногда — признать явку обязательной, наложить штраф или принудительно доставить человека в суд. Подробнее — в справке aif.ru.
Может ли суд рассмотреть дело без одного из участников процесса?
Да, может. Положения ГПК РФ (ст. 167), КАС РФ (ст. 150), АПК РФ (ст. 136, ст. 156) и даже УПК РФ (ст. 272) разрешают судье принять решение о рассмотрении дела в отсутствие одного из участников. Судья может вынести на обсуждение присутствующих участников вопрос о продолжении судебного заседания или о его отложении, если участник процесса, который извещен о времени и месте судебного заседания:
- не явился;
- не представил суду подтверждение уважительности причин неявки;
- не просил отложить рассмотрение дела.
Вместе с тем, иногда неявка может привести к негативным процессуальным последствиям. Например, если рамках уголовного дела заявлен гражданский иск, а истец или его представитель не явились, то суд вправе оставить его без рассмотрения, если отсутствуют указанные в ч. 2 ст. 150 УПК РФ обстоятельства.
Может ли суд признать явку в судебное заседание обязательной?
Как указал Пленум Верховного Суда в своем постановлении, в рамках гражданского процесса суд не может обязать стороны участвовать в процессе, если они официально попросили суд рассмотреть дело в их отсутствие. Обязательная явка может быть предусмотрена законом, как, например, при рассмотрении дел об усыновлении (ст. 273 ГПК РФ).
Признание явки обязательной, как на основании закона, так и на усмотрение суда, характерно для споров с публичной властью, которые рассматривают по правилам КАС РФ. Пленум Верховного Суда указал, что суд имеет право признать явку некоторый участников процесса обязательной, например, представителей органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт (ч. 6 ст. 213 КАС РФ).
Что такое принудительный привод?
Принудительный привод — это мера принуждения, которую применяют к повторно неявившимся участникам процесса, если их явка обязательна. Так, в соответствии со ст. 120 КАС РФ, их явку могут обеспечить в принудительном порядке приставы по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов) или приставы-исполнители.
Согласно ст. 253 УПК РФ, если суд не может провести заседание в отсутствие кого-либо из участников процесса, он откладывает рассмотрение дела и применяет меры по вызову или приводу неявившихся. Приводу, в случае неявки без уважительных причин, могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 113 УПК РФ). В рамках уголовного процесса приводом занимаются сотрудники ФССП или органов дознания.
Может ли суд оштрафовать за неявку по повестке?
Да. Например, если суд в рамках административного производства признал явку представителя городской администрации обязательной, но участник не явился без уважительных причин или не сообщил об этом суду, на него могут наложить судебный штраф в порядке ст. ст. 122, 123 КАС РФ. Однако в гражданском и арбитражном процессе такой санкции за неявку не предусмотрено.
Источники: www.consultant.ru