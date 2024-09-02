Что будет, если не явиться в суд по повестке

Согласно ст. 253 УПК РФ, если суд не может провести заседание в отсутствие кого-либо из участников процесса, он откладывает рассмотрение дела и применяет меры по вызову или приводу неявившихся. Приводу, в случае неявки без уважительных причин, могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 113 УПК РФ). В рамках уголовного процесса приводом занимаются сотрудники ФССП или органов дознания.