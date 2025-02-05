Что будет, если не проводить поверку счетчиков

Когда и зачем проводить поверку
Как рассказали эксперты «Объясняем. РФ», эта процедура помогает проверить, что счетчик работает корректно. Если говорить о сроке поверки, его устанавливает завод-изготовитель. Эти данные указаны на приборе учета. В среднем период составляет от 4 до 16 лет. Проводить поверку нужно до конца этой даты.
«Досрочно делать поверку нужно, если вы заметили, что прибор учета стал передавать завышенные или заниженные показания», — уточнили эксперты.
Кто проводит поверку и за чей счет
Поверку электросчетчиков проводят энергетические компании. Они сами следят за сроками и проводят работы, собственнику платить ничего не нужно. А вот поверка индивидуальных приборов учета газа, воды и тепла — это обязанность собственника.
Специалисты призывают уточнить в управляющей компании, куда обращаться, чтобы не попасться на удочку мошенников. Также можно вызвать специалистов одной из фирм, указанных в перечне организаций, получивших разрешение на поверку ИПУ на сайте Росаккредитации.
Как проводится проверка
Обычно поверку делают на месте с помощью мобильных устройств. На это уходит 30−40 минут. Если возникнет подозрение, что счетчик сломан, его могут демонтировать и отправить в лабораторию. За время, пока прибор будет на проверке, плату за коммунальную услугу посчитают по средним значениям счетчика за последнее полугодие.
Какие документы должны выдать после поверки
После процедуры специалист выдает жильцу договор об оказании услуг, акт о выполненных работах, чек об оплате, копию аттестата аккредитации компании.
Данные о поверке должны в течение 40 дней появиться в базе Росстандарта — системе «Аршин». С этого дня они будут учитываться при расчете оплаты за коммунальные услуги. Посмотреть, внесла ли организация сведения о поверке, можно на сайте.
Что будет, если не сделать поверку
В этом случае начисления после истечения срока будут проводиться за первые 3 месяца по средним показаниям счетчика за последние полгода, с 4-го месяца — по показаниям общедомового прибора учета с повышающим коэффициентом (в среднем по России он составляет 1,5).
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