Что будет, если не проводить поверку счетчиков

Раз в несколько лет нужно проводить поверку индивидуальных приборов учета (ИПУ). Это должен делать владелец жилья или квартиросъемщик, если эта обязанность прописана в договоре аренды. Эксперты объяснили, как часто она должна проводиться и что будет, если ее не делать.