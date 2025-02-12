Что будет, если не платить алименты, и есть ли шанс избежать наказания

Как пишет «Объясняем. РФ», нарушителям грозит сначала административное наказание — штраф или исправительные работы. Если размер долга превысит 10 тысяч рублей, должнику могут ограничить выезд за границу и приостановить действие водительских прав. Для этого второму родителю, то есть получателю алиментов, надо обратиться к судебному приставу. Если нарушитель не одумается и после этого, на него заведут уголовное дело.
Что считают неуплатой
Нарушением считается любой долг по алиментам. Если человек платит, но не полную сумму, это тоже неуплата и ответственность тоже наступит. К ответственности можно привлечь, если человек не погасит задолженность в течение двух месяцев.
Административное наказание
Родитель, который должен получать алименты, может подать заявление в Федеральную службу судебных приставов — лично или через интернет-приемную. После этого на должника заведут административное дело по статье 5.35.1 КоАП.
Обычно суд назначает нарушителям от 20 до 150 часов исправительных работ. Часть зарплаты удерживают в пользу государства, однако долг по алиментам при этом не уменьшается. Кроме того, должника могут оштрафовать на 20 тысяч рублей или арестовать на 10−15 суток.
Уголовное наказание
Если должник не выплатит всю сумму в течение двух месяцев после того, как его привлекли к административной ответственности, или в течение года опять накопит долг, его привлекут по статье 157 УК РФ. Должнику могут назначить принудительные работы и даже лишение свободы на один год.
Срок давности по уклонению от уплаты алиментов составляет два года. Таким образом, должника можно наказать даже после того, как ребенку исполнится 18 лет, но в течение двух лет.
В каком случае не накажут
Ответственность может не наступить, если у должника были уважительные причины не платить алименты: болезнь, потеря работы, невыплата и задержка зарплаты, служба по призыву, ошибка банка при перечислении денег.
Если уголовное дело уже завели, ответственности не удастся избежать, даже полностью погасив долг. Однако суд может освободить должника от наказания по нереабилитирующим основаниям. Так, должника не отправят на исправительные работы и не посадят в тюрьму, если:
- долг возмещен, уклонист раскаялся, а взыскатель его простил;
- истек срок давности преступления — ребенку исполнилось 20 лет.
Должник при этом обязан возместить в том числе судебные издержки взыскателя. Если должника освободили от наказания по нереабилитирующим основаниям, судимость у него все равно останется, подчеркнули эксперты.
Судебные приставы, ищущие неплательщиков алиментов, могут идти на самые разные хитрости. Например, недавно одного должника поймали на работе — в частности, в парикмахерской. Судебный пристав записался к нему на стрижку и задержал его.