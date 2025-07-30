Что будет, если не отвечать коллекторам

Коллекторы могут звонить не только с напоминанием о долге, но и с предложением (иногда очень выгодным) договориться о выплате части долга. Например, коллекторское агентство может предложить заплатить только 15% от суммы долга, и долг будет закрыт. Это не благотворительность со стороны коллекторов: агентства понимают, что весь долг получить обратно невозможно, поэтому готовы на компромисс, тем более что коллекторы скупают у банков долги портфелями по достаточно невысоким ценам.



Поэтому если игнорировать коллекторов, то можно не узнать о таком предложении вообще. Коллекторы же будут вынуждены передать дело в суд.