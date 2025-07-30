Что будет, если не отвечать коллекторам

На что имеет право коллектор по закону
Взаимоотношения коллекторов и должников регламентирует закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Коллектор может напомнить о долге через:
- личные встречи;
- телефонный разговор;
- автоматизированного интеллектуального агента;
- текстовые, голосовые и другие сообщения, в том числе через Госуслуги;
- письменную корреспонденцию по месту жительства или месту пребывания должника.
|Важно
|Коллектор при взаимодействии с должником обязан сообщить свое имя и индивидуальный идентификационный код, присвоенный кредитором. Если кода нет — фамилию, имя и отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие. Кроме того, должнику должны назвать данные кредитора или его представителя.
В то же время коллекторы могут общаться с родственниками, друзьями, соседями и другими людьми из окружения должника, чтобы повлиять на него. Для этого гражданин должен подписать письменное разрешение на взаимодействие с третьими лицами и получить согласие человека, с которым впоследствии будут разговаривать.
Можно ли отказаться от общения с коллекторами?
Согласно российскому законодательству, должник с просрочкой по долгу более четырех месяцев имеет право отказаться от общения с коллекторами. Это регулируется Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Способы прекращения общения с коллекторами
Написание заявления:
Если задолженность возникла до вступления закона в силу (до июля 2017 года), заемщик должен направить письменное заявление кредитору или коллекторскому агентству о прекращении взаимодействия путем телефонных звонков, сообщений и визитов.
Запрет действий взыскателей:
После подачи такого заявления коллекторы обязаны прекратить взаимодействие с должником лично или по телефону. Они также не имеют права направлять письма и СМС-сообщения.
Передача дела судебному приставу-исполнителю:
Коллекторы могут передать дело судебному приставу-исполнителю, который продолжит процедуру взыскания долга в рамках исполнительного производства.
Как правильно оформить отказ?
Для правильного оформления отказа рекомендуется придерживаться следующих шагов:
1. Составьте заявление, содержащее следующую информацию:
- Ваши Ф. И. О. и контактные данные.
- Название организации кредитора или агентства.
- Данные договора займа/кредита.
- Дата подписания заявления.
- Подпись заемщика.
2. Отправьте заявление заказным письмом с уведомлением о вручении или передайте лично, получив отметку о принятии документа.
После оформления такого заявления у коллекторов остается право только на отправку почтовых отправлений по месту жительства должника. Агентство также может взыскать задолженность в судебном порядке.
Последствия игнорирования звонков и сообщений
- Усиление давления: Некоторые коллекторы могут увеличить интенсивность попыток связаться с вами, отправляя больше писем, СМС или пытаясь дозвониться вам чаще. Однако интенсивность такого давления регламентируется законом, и, если коллектор ее нарушает, его действия нужно фиксировать и жаловаться в ФССП, прокуратуру, ЦБ РФ, НАПКА или в полицию.
- Обращение в суд: Кредитор или агентство могут подать исковое заявление в суд для принудительного взыскания задолженности. Судебная процедура приведет к появлению судебного решения, которое передается судебным приставам для исполнения.
- Продажа долга третьим лицам: Если первоначальный кредитор продаст ваш долг другому коллекторскому агентству, новые взыскатели могут снова начать активные попытки связи с вами.
Коллекторы могут звонить не только с напоминанием о долге, но и с предложением (иногда очень выгодным) договориться о выплате части долга. Например, коллекторское агентство может предложить заплатить только 15% от суммы долга, и долг будет закрыт. Это не благотворительность со стороны коллекторов: агентства понимают, что весь долг получить обратно невозможно, поэтому готовы на компромисс, тем более что коллекторы скупают у банков долги портфелями по достаточно невысоким ценам.
Поэтому если игнорировать коллекторов, то можно не узнать о таком предложении вообще. Коллекторы же будут вынуждены передать дело в суд.
Что будет, если купить другой номер телефона или заблокировать коллекторов
Это все равно не исправит ситуацию коренным образом. Коллекторы в этом случае будут связываться с родственниками и близкими, чтобы узнать о местонахождении должника. Кроме того, коллекторы могут искать личной встречи с должником, ведь даже если он поменял номер, то его адрес может остаться прежним. Иными словами, коллекторы будут продолжать выполнять свою работу и стараться напомнить о долге.