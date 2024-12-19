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Что будет, если не отработать две недели перед увольнением

Расторгнуть трудовой договор можно в любой момент. При этом предупредить работодателя нужно не позднее чем за две недели в письменной форме. Это закреплено в статье 80 Трудового кодекса РФ. Эксперты рассказали, что будет, если не отработать две недели перед увольнением.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как пишет «Объясняем. РФ», если работник заранее предупреждает, что увольняется, но не приходит на работу в оставшиеся две недели, — это грубое нарушение. За него, согласно статье 81 Трудового кодекса, увольняют — за прогул.

Если сотрудник уходит вообще без предупреждения, работодатель тоже может уволить его за прогул. Стоит учитывать, что увольнение «по статье» зафиксирует в трудовой книжке. Это может усложнить поиск новой работы.

Срок отработки можно сократить до нескольких дней или уволиться сразу в день подачи заявления по договоренности с руководителем. По закону это не запрещено.

При этом есть законные причины не отрабатывать две недели. Это зачисление в колледж или вуз, призыв в армию, выход на пенсию, ухудшение состояние здоровья (нужно будет подтвердить медицинскими документами). Также отрабатывать не нужно, если работодатель нарушил Трудовой кодекс или условия контракта. Чтобы доказать это, нужно обратиться в трудовую инспекцию или в суд.

На время двухнедельной отработки можно уйти в отпуск. В этом случае отрабатывать тоже не придется. Если в течение этих двух недель человек берет больничный, его все равно уволят по истечении 14-дневного срока.

Кстати, недавно в Минтруде напомнили, что регионы могут сделать 28 декабря выходным днем. Это последний рабочий день года.