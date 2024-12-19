Что будет, если не отработать две недели перед увольнением

При этом есть законные причины не отрабатывать две недели. Это зачисление в колледж или вуз, призыв в армию, выход на пенсию, ухудшение состояние здоровья (нужно будет подтвердить медицинскими документами). Также отрабатывать не нужно, если работодатель нарушил Трудовой кодекс или условия контракта. Чтобы доказать это, нужно обратиться в трудовую инспекцию или в суд.