Что будет, если не отработать две недели перед увольнением

Как пишет «Объясняем. РФ», если работник заранее предупреждает, что увольняется, но не приходит на работу в оставшиеся две недели, — это грубое нарушение. За него, согласно статье 81 Трудового кодекса, увольняют — за прогул.
Если сотрудник уходит вообще без предупреждения, работодатель тоже может уволить его за прогул. Стоит учитывать, что увольнение «по статье» зафиксирует в трудовой книжке. Это может усложнить поиск новой работы.
Срок отработки можно сократить до нескольких дней или уволиться сразу в день подачи заявления по договоренности с руководителем. По закону это не запрещено.
При этом есть законные причины не отрабатывать две недели. Это зачисление в колледж или вуз, призыв в армию, выход на пенсию, ухудшение состояние здоровья (нужно будет подтвердить медицинскими документами). Также отрабатывать не нужно, если работодатель нарушил Трудовой кодекс или условия контракта. Чтобы доказать это, нужно обратиться в трудовую инспекцию или в суд.
На время двухнедельной отработки можно уйти в отпуск. В этом случае отрабатывать тоже не придется. Если в течение этих двух недель человек берет больничный, его все равно уволят по истечении 14-дневного срока.
Кстати, недавно в Минтруде напомнили, что регионы могут сделать 28 декабря выходным днем. Это последний рабочий день года.