Что будет, если не лечить депрессию

Как правило, депрессия развивается постепенно. Ощущение грусти, одиночества или утраты смысла, которое время от времени испытывают почти все, длится дольше обычного. Могут учащаться употребление алкоголя или наркотиков. Иногда бывает усталость или физическая боль без явной причины. Все эти симптомы могут указывать на депрессию, и без лечения она может усугубиться, приводя к серьезным осложнениям. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев.
Нелеченая депрессия может привести к эмоциональным, поведенческим и физическим проблемам, которые затрагивают все аспекты жизни. Депрессия вызывает потерю продуктивности, проблемы на работе и страдания.
К осложнениям депрессии относятся:
● избыточный набор или потеря веса.
● физическая боль или болезнь.
● злоупотребление алкоголем или наркотиками.
● социальная тревожность, панические атаки или фобии.
● конфликты в семейных или личных отношениях.
● проблемы на работе или в школе.
● социальная изоляция.
● суицидальные мысли.
● саморазрушительное поведение, такое как самоповреждения.
Депрессия у молодых матерей и отцов
Женщины могут испытывать уникальную форму депрессии во время беременности, известную как перинатальная депрессия. Она может возникать как во время беременности, так и после родов.
«Если ее не лечить, это может повлиять на здоровье матери, привести к преждевременным родам и низкому весу ребенка при рождении, а также нарушить важный процесс формирования привязанности между матерью и ребенком», — предупреждает психотерапевт.
По его словам, около 4% новых отцов также испытывают симптомы депрессии в течение года после рождения ребенка.
Депрессия у отцов может проявляться чрезмерной усталостью, изменениями в привычках питания, злоупотреблением алкоголем или наркотиками и эмоциональными трудностями, которые могут повлиять на связь с новорожденным.
Депрессия у детей и у пожилых людей
У детей и подростков нелеченая депрессия может привести к:
● плохой успеваемости.
● неправильному поведению в школе.
● тревоге.
● проблемам с гневом.
● рискованному поведению.
● хроническим болям в животе или другим проблемам со здоровьем.
● расстройствам питания.
● злоупотреблению веществами.
Пожилые люди иногда считают, что депрессия — это нормальная часть старения. Это, как уверяет психотерапевт, не так. Большинство людей в возрасте довольны жизнью, даже несмотря на увеличение проблем со здоровьем и потерю друзей и близких в более позднем возрасте.
В некоторых случаях другие медицинские состояния, такие как сердечные заболевания, инсульт или рак, или лекарства от этих болезней могут вызывать симптомы депрессии.
Самое опасное
Cамое разрушительное осложнение депрессии — это самоубийство.
Самоубийство имеет свои факторы риска и предупреждающие признаки, включая:
● частые разговоры или написание о смерти или самоубийстве.
● разговоры о чувстве безнадежности, беспомощности, никчемности, запертости или обременения.
● выражения вроде «Было бы лучше, если бы меня здесь не было» или «Я хочу уйти».
● злоупотребление алкоголем или наркотиками.
● социальная изоляция от друзей и семьи.
● безрассудное и рискованное поведение.
● сильные изменения настроения.
«Чем дольше человек живет с суицидальными мыслями, тем больше они закрепляются. Жизнь этих людей становится обедненной и потерянной», — отмечает врач.
Что в итоге?
Чтобы предотвратить возникновение серьезных осложнений необходимо как можно быстрее получить профессиональное лечение.
Для начала врач должен исключить другие возможные причины симптомов, к примеру, другие заболевания.
«Если причина действительно в депрессии, то, чем дольше вы её не лечите, тем хуже становятся биологические и психологические симптомы. Многие случаи депрессии ухудшаются со временем, и чем дольше депрессия длится, тем труднее её лечить. Нужно начинать лечение чем быстрее, тем лучше», — подытожил Тимур Муталиев.