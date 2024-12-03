Что будет, если не лечить депрессию

Как правило, депрессия развивается постепенно. Ощущение грусти, одиночества или утраты смысла, которое время от времени испытывают почти все, длится дольше обычного. Могут учащаться употребление алкоголя или наркотиков. Иногда бывает усталость или физическая боль без явной причины. Все эти симптомы могут указывать на депрессию, и без лечения она может усугубиться, приводя к серьезным осложнениям. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев.