Что будет если есть мандарины каждый день?

Мандарины содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, их можно назвать настоящей «кладовой здоровья». В них полностью отсутствуют нитраты: лимонная кислота, входящая в его состав, нейтрализует вредные соединения, являясь природным «противоядием», напоминает Роспотребнадзор.
Мандарин можно есть целиком, так как в нем полезна не только мякоть, но и кожура, и даже белая сеточка. «Кожура богата эфирными маслами, а также органическими кислотами и флавоноидами. Полезные свойства мякоти солнечных фруктов полностью сохраняются при транспортировке. Мякоть мандарина состоит на 87 процентов из воды, еще 7 процентов приходится на сахар, остальное — это кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, что характерно для цитрусовых. Они богаты витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, и аромат вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и “лечить” плохое настроение», — сообщает ведомство.
Можно ли есть мандарины каждый день?
Если нет никаких ограничений по здоровью, то допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, только не за один прием, написала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
Также врач назвала, в каких случаях нужно ограничить употребление мандаринов:
- Цитрусовые могут вызвать сильные аллергические реакции.
- Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит можно навредить организму, особенно при язве или гастрите.
- Мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой.
- Иногда мандарины провоцируют вздутие.
- Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара. А еще они стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.