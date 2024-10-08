Что будет если есть мандарины каждый день?

Мандарин можно есть целиком, так как в нем полезна не только мякоть, но и кожура, и даже белая сеточка. «Кожура богата эфирными маслами, а также органическими кислотами и флавоноидами. Полезные свойства мякоти солнечных фруктов полностью сохраняются при транспортировке. Мякоть мандарина состоит на 87 процентов из воды, еще 7 процентов приходится на сахар, остальное — это кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно много аскорбиновой кислоты, что характерно для цитрусовых. Они богаты витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, и аромат вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и “лечить” плохое настроение», — сообщает ведомство.