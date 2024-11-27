Что будет, если есть фисташки каждый день

Дело вкуса, но скорлупа, по мнению ученых, позволяет подходить к потреблению фисташек более осознанно. Иногда на дне миски остаются орехи, чью скорлупу не получается открыть. Такой своего рода сдерживающий фактор, позволяет человеку остановиться и сказать «хватит». В отличие от тех, кто употребляет орехи без оболочки. Исследования показали, что те, кто ест фисташки без скорлупы, съедают орехов на 25% больше.