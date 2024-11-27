Что будет, если есть фисташки каждый день

Если вы предпочитаете есть соленые фисташки, то медики рекомендуют вдвое сократить вашу привычную норму, а лучше вообще оставить их на полке и перейти на свежие орехи.
Сколько фисташек можно съесть в день?
В день медики советуют есть не больше 50 фисташек взрослым, пожилым — до 30, детям — до 15 (прикорм малышам с шести лет при отсутствии аллергии начинать с 1−2 несоленых ядрышек в день).
В чем польза фисташек?
Фисташки не просто вкусные, но и полезны в умеренном количестве. В частности, включив фисташки в рацион, можно улучшить свое здоровье:
- в фисташках много белка (в 50 орешках содержится почти столько же белка, сколько в одном курином яйце), а белки состоят из аминокислот, некоторые из которых наш организм не может производить самостоятельно (белки улучшают основу костной ткани, отвечают за уничтожение бактерий, принимают участие в сокращении мышц
и т. д.);
- фисташки могут регулировать уровень глюкозы в крови — при употреблении большого количества сладкого растет уровень сахара в крови, от которого, в том числе, падает концентрация внимания. Перекус несолеными фисташками вместо шоколадного батончика поможет нормализовать уровень сахара в крови и метаболизм в тканях головного мозга.
- соленые фисташки повышают артериальное давление, в отличие от свежих — исследования показали, что употребление фисташек в течение как минимум месяца может помочь снизить кровяное давление, а значит, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.
- улучшают пищеварение и гормональный фон — в фисташках содержится витамины PP и B9, способствующие нормализации работы системы кроветворения, печени и пищеварения. Помимо этого, витамин РР предупреждает образование холестерина, а В9 — укрепляет иммунитет.
Как лучше есть фисташки — в скорлупе или без?
Дело вкуса, но скорлупа, по мнению ученых, позволяет подходить к потреблению фисташек более осознанно. Иногда на дне миски остаются орехи, чью скорлупу не получается открыть. Такой своего рода сдерживающий фактор, позволяет человеку остановиться и сказать «хватит». В отличие от тех, кто употребляет орехи без оболочки. Исследования показали, что те, кто ест фисташки без скорлупы, съедают орехов на 25% больше.
Всем ли можно есть фисташки?
Нет, не всем. В первую очередь, фисташки, как и многие другие орехи, могут вызывать аллергическую реакцию. Также ими не стоит злоупотреблять при гипертонии, патологии почек, мочекаменной болезни, отечности. При склонности к аллергии и при наличии хронических заболеваний рекомендуем проконсультироваться с врачом.