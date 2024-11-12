Что будет, если девушка побреет лицо?

Этот тренд, на самом деле, не такой уж и новый. Женское бритье лица имеет даже научное название — дермапланинг. Но сейчас это явление набирает популярность в соцсетях, можно сказать, переживает свое второе рождение. Девушки включают камеру и буквально скребут лицо бритвой. Они позиционируют это действие как подготовку кожи к макияжу и ее дополнительное очищение.
Суть метода — соскабливание верхнего слоя кожи вместе с пушковыми волосами. Но не вредно ли такое «улучшение»? Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова:
— Бритву лучше использовать по минимуму и не на всех зонах тела. Особенно на лице. Естественно, никакого пилинга тут не происходит. А вот навредить себе можно. Бритье гладкого лица приводит к тому, что начинают пробуждаться волосяные фолликулы и отмечается активный рост волос. Причем волоски эти не бесцветные и тонкие, не доставляющие неудобств, а черные и жесткие. И чем больше брить, тем хуже будет ситуация — их станет больше, они будут жестче.
Лучше готовить и очищать кожу специально созданными для этого средствами, тем более что разнообразие пилингов сегодня поражает — есть на любой вкус.
Если же есть ситуация, когда девушке действительно надо удалять волосы с лица — такое может случаться при гормональных сбоях, то и тут брать в руки бритву не стоит. Результат будет тем же — не удаление волос, а лишь их увеличение и укрепление. В этом случае надо посетить эндокринолога, чтобы разобраться в причинах повышенного оволосения в тех зонах, где растительности быть не должно. А для устранения волос на лице в период лечения применять лазерную эпиляцию. Также допускается использовать для удаления волос с лица воск.
Не стоит экспериментировать с лицом таким экстремальным способом. Ведь если бы он действительно работал, помогал и был безопасным, его бы взяли на вооружение медики, а не блогеры в соцсетях.