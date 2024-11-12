Что будет, если девушка побреет лицо?

Если же есть ситуация, когда девушке действительно надо удалять волосы с лица — такое может случаться при гормональных сбоях, то и тут брать в руки бритву не стоит. Результат будет тем же — не удаление волос, а лишь их увеличение и укрепление. В этом случае надо посетить эндокринолога, чтобы разобраться в причинах повышенного оволосения в тех зонах, где растительности быть не должно. А для устранения волос на лице в период лечения применять лазерную эпиляцию. Также допускается использовать для удаления волос с лица воск.