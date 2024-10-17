Что будет, если деревья перестанут поглощать углерод

Благодаря естественным поглотителям углерода в виде лесов и торфа Финляндия обязалась стать углеродно-нейтральной к 2035 году. Многие жители предполагали, что осуществление этого плана не вызовет сложностей, так как 70% территории страны занимают деревья и торфяники.
Однако, как пишет The Guardian, проблемы появились. С 2009 по 2022 год поглощающая способность финских лесов снизилась на 90%. В 2021—2022 годах сельскохозяйственный сектор Финляндии вносил чистый вклад в глобальное потепление.
Несмотря на сокращение выбросов на 45% во всех остальных секторах, чистые выбросы находятся примерно на том же уровне, что и в начале 1990-х. И это имеет последствия не только для Финляндии, но и для всего мира.
По меньшей мере 118 стран полагаются на естественные поглотители углерода. Теперь из-за сочетания антропогенного воздействия и самого климатического кризиса некоторые из них находятся на грани и начинают сокращать поглощение углерода.
По мнению специалистов, причины этих изменений остаются не до конца ясными. Выжигание торфяников для получения энергии, более загрязняющее окружающую среду, чем добыча угля, по-прежнему распространено, а коммерческая вырубка деревьев сокращает территорию лесов. Также играет роль и нагревание почвы Финляндии вследствие потепления планеты. Это увеличивает скорость разрушения торфяников и выброса парниковых газов в воздух.
Количество вымирающих деревьев также увеличилась на 788% с 2017 по 2023 год, а количество валежника (гниющих деревьев) — на 900%.
Финляндия — не единственная страна, которая лишается лесов и торфяников. Франция, Германия, Чехия, Швеция и Эстония входят в список стран, где наблюдается значительное сокращение поглотителей углерода на суше.
Согласно последним исследованиям, в ЕС количество углерода, ежегодно поглощаемого почвой, сократилось примерно на треть в период с 2010 по 2022 год, что ставит под угрозу климатические цели Европы.
Считается, что часть финских лесов осталась нетронутой, но защиты со стороны государства практически нет. Новые территории регулярно вырубаются для производства целлюлозы и пиломатериалов.
Специалисты говорят, что замедление вырубки деревьев, более эффективная защита нетронутых экосистем и улучшение пользования лесами поможет Финляндии восстановить естественные поглотители углерода. Однако это ударит по лесной промышленности.
По оценкам министерства финансов Финляндии, сокращение объемов лесозаготовок на треть снизит ВВП на 2,1% и обойдется в 1,7−5,8 миллиардов евро (180,8−815,2 миллиардов рублей). Усиление охраны лесов обойдется в миллиарды евро.
Исследователи предупреждают, что повышение глобальной температуры, вероятно, приведет к дальнейшему ухудшению состояния финской суши. Исследования показывают, что в бореальных экосистемах леса теряют способность поглощать и накапливать столько же углерода.
Если засуха в стране продолжится, оленям, которые возвращаются в леса с пастбищ в зиме, будет не хватать грибов. А если они не наберут вес, они умрут.
Ранее в России был разработан метод использования карьерных сточных вод для восстановления лесов.