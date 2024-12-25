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Что астронавты будут есть в космосе во время Рождественского ужина

Оливье и шампанское в невесомости, а, может, селедка под шубой? Зачем гадать, давайте выясним это прямо сейчас.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: NASA

Астронавты НАСА Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся в открытом космосе с июня этого года. Известно, что Рождество они проведут вдали от Земли, наслаждаясь праздничным ужином в невесомости. Какие блюда украсят их космический стол, рассказывает People.

Хлоя Меринг, руководитель полетов НАСА, поделилась, что на Рождество астронавтам устроят выходной, благодаря чему они смогут пообщаться с семьей, отметить Рождество и заняться привычными делами. Известно, что на праздничном пиршестве, которое состоится в Международном космическом центре, будут устрицы, крабы, утиная фуа-гра, паштет с клюквенным соусом, атлантический омар, крокеты и копченый лосось.

Сообщается, что на Рождество на орбите будут также находиться астронавт и фотограф НАСА Дон Петтит, Ника Хейга из НАСА и Александра Горбунова из Российского космического агентства. Их прибытие на Землю отложили из-за того, что космический корабль не был готов к предполагаемому сроку.

Ранее рассказывали, что китайские космонавты установили новый мировой рекорд.