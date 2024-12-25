Что астронавты будут есть в космосе во время Рождественского ужина

Сообщается, что на Рождество на орбите будут также находиться астронавт и фотограф НАСА Дон Петтит, Ника Хейга из НАСА и Александра Горбунова из Российского космического агентства. Их прибытие на Землю отложили из-за того, что космический корабль не был готов к предполагаемому сроку.