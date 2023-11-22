Чрезмерные физические нагрузки могут ослабить иммунитет

Ученые из высших учебных заведений США провели исследование, в ходе которого проанализировали 4700 молекул жидкости, выделяемой пожарными после тренировки. Оказалось, что чрезмерные физические нагрузки во время интенсивных тренировок, требующихся для некоторых профессий, могут привести к ослаблению иммунной системы. Результаты представлены в Military Medical Research.

Конечно, физическая активность укрепляет иммунитет, но только в долгосрочной перспективе. Непосредственно после тренировки снижается способность организма бороться с инфекцией.

В ходе исследования команда ученых проанализировала плазму крови, мочу и слюну 11 пожарных до и после 45 минут интенсивных упражнений, перевозивших до 20 кг снаряжения по холмистой местности.

Среди ожидаемых изменений после физической активности, наблюдалось уменьшение молекул, участвующих в воспалении. Это сопровождалось повышением уровня опиорфина — расширителя переферических кровеносных сосудов. Он увеличивает приток крови во время упражнений, так как клетки в это время нуждаются в более высокой дозе кислорода и питательных веществ. Также в слюне пожарных обнаружили увеличение количества антимикробных пептидов после их интенсивной деятельности. Возможно, говорят ученые, это и сказывается на подавлении иммунитета.

Авторы работы утверждают, что нужно проводить дальнейшие эксперименты, так как исследование проводилось только среди здоровых и активных мужчин. Также иммунитет пожарных может ослабляться из-за токсичных веществ, которые выделяются во время пожаров.

Однако связь между физическими нагрузками и ослаблением иммунитета наблюдается. Например, неоднократно поступали сообщения о том, что заболеваемость ОРВИ превышала норму в течение недель незадолго до и вскоре после забега у марафонцев.

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Анна Морозова