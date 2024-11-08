Чрезмерная сонливость в пожилом возрасте может привести к развитию деменции

Важно отметить, что ученые учли переменные, которые могли повлиять на риск развития деменции, вроде возраста, депрессии и других состояний здоровья. Однако результаты все равно показывают, что у людей, испытывающих сонливость, вероятность развития деменции более чем в три раза выше, чем у тех, у кого не было выявлено проблем со сном.