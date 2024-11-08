Чрезмерная сонливость в пожилом возрасте может привести к развитию деменции

Национальный институт по проблемам старения выявил, что чрезмерная дневная сонливость в пожилом возрасте может привести к развитию деменции. Полное исследование опубликовал журнал Американской академии неврологии Neurology.
В исследовании приняли участие 445 человек в возрасте ~ 76 лет. У большинства респондентов изначально не не было деменции, у 42 человек был синдром моторно-когнитивного риска, еще у 36 участников деменция развилась в ходе исследования.
По мере проведения исследования ученые обнаружили, что нарушение сна повышает риск развития моторно-когнитивного синдрома, который в потенциале может прогрессировать до деменции.
Согласно выведенной статистике, у 35,5% пожилых людей, страдающих чрезмерной дневной сонливостью, развилась деменция.
Важно отметить, что ученые учли переменные, которые могли повлиять на риск развития деменции, вроде возраста, депрессии и других состояний здоровья. Однако результаты все равно показывают, что у людей, испытывающих сонливость, вероятность развития деменции более чем в три раза выше, чем у тех, у кого не было выявлено проблем со сном.
Наши результаты свидетельствуют о ценности сна. Если в течение дня появляется необычная сонливость, следует пересмотреть свои привычки, чтобы наилучшим образом защитить мозг.
Известно, что для оценки уровня дневной сонливости, исследователи спрашивали, как часто участники испытывали трудности с бодрствованием за рулем, во время приема пищи или участия в общественной деятельности. При этом эксперты признали ограниченность в том, что участники самостоятельно предоставляли информацию, поэтому их воспоминания могли быть неточными.
Но даже несмотря на такую «погрешность», ученые, которые не принимали участие в исследовании, отметили его достоверность.
Это исследование согласуется с предыдущими данными, указывающими на связь между проблемами со сном и снижением когнитивных способностей. Я думаю, что такие исследования повышают осведомленность как медицинского сообщества, так и общественности о важности сна и регулярного скрининга.
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