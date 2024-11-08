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Чрезмерная сонливость в пожилом возрасте может привести к развитию деменции

Согласно статистике исследования, у 35,5% пожилых людей, страдающих чрезмерной дневной сонливостью, развилась деменция.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Andisheh A/CC0

Национальный институт по проблемам старения выявил, что чрезмерная дневная сонливость в пожилом возрасте может привести к развитию деменции. Полное исследование опубликовал журнал Американской академии неврологии Neurology.

В исследовании приняли участие 445 человек в возрасте ~ 76 лет. У большинства респондентов изначально не не было деменции, у 42 человек был синдром моторно-когнитивного риска, еще у 36 участников деменция развилась в ходе исследования.

Деменция — это синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивной функции.

По мере проведения исследования ученые обнаружили, что нарушение сна повышает риск развития моторно-когнитивного синдрома, который в потенциале может прогрессировать до деменции.

Согласно выведенной статистике, у 35,5% пожилых людей, страдающих чрезмерной дневной сонливостью, развилась деменция.

Важно отметить, что ученые учли переменные, которые могли повлиять на риск развития деменции, вроде возраста, депрессии и других состояний здоровья. Однако результаты все равно показывают, что у людей, испытывающих сонливость, вероятность развития деменции более чем в три раза выше, чем у тех, у кого не было выявлено проблем со сном.

Наши результаты свидетельствуют о ценности сна. Если в течение дня появляется необычная сонливость, следует пересмотреть свои привычки, чтобы наилучшим образом защитить мозг.

Доктор Виктория Лерой
ведущий автор исследования

Известно, что для оценки уровня дневной сонливости, исследователи спрашивали, как часто участники испытывали трудности с бодрствованием за рулем, во время приема пищи или участия в общественной деятельности. При этом эксперты признали ограниченность в том, что участники самостоятельно предоставляли информацию, поэтому их воспоминания могли быть неточными.

Но даже несмотря на такую «погрешность», ученые, которые не принимали участие в исследовании, отметили его достоверность.

Это исследование согласуется с предыдущими данными, указывающими на связь между проблемами со сном и снижением когнитивных способностей. Я думаю, что такие исследования повышают осведомленность как медицинского сообщества, так и общественности о важности сна и регулярного скрининга.

Доктор Голам Мотамеди
невролог из больницы MedStar Georgetown University в Вашингтоне (США)

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