ЧП на Черном море: как быстро у специалистов и волонтеров получится очистить побережье

— Их владельцы будут заманивать тех, кто либо не боится возможных мазутных пятен, либо вовсе не купается, а скажем, любит гулять вдоль моря, подниматься в горы, загорать, — рассуждает эксперт. — Наши туристы вообще удивительно неприхотливые. Общеизвестно, например, что в Сочи нет нормальных очистных сооружений: причем ни ливневки, ни даже бытовой канализации. Да, почти все канализационные стоки стекают в море, и реконструкция всех шести комплексов очистных сооружений еще только планируется. И что? Кого-то это останавливает? Нет, все также приезжают и купаются. Я почти уверен, что в Анапе, например, повторится ситуация 2020−2021 годов, то есть времен пандемии. Тогда отели и гостевые дома практически всех черноморских курортов резко снизили цены. В Севастополе, например, в разгар можно было снять номер на двоих за 800−1000 рублей. Потому что из-за пандемии туристов было очень мало и владельцы делали существенную скидку. В Анапе, Витязеве и на других курортах Краснодарского края просто будет меньше туристов и все. Но сезон состоится.