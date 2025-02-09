ЧП на Черном море: как быстро у специалистов и волонтеров получится очистить побережье

Сейчас мазут повсюду: на морском дне, на поверхности воды, на прибрежных камнях, песке пляжей. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов настроен крайне осторожно:
— Я надеюсь, что можно будет купаться уже этим летом. Но утверждать это я не могу. Сегодня ни один ответственный человек не скажет, когда будут полностью ликвидированы последствия аварии. Это неизвестно. Возможно, не дай бог, на это уйдут годы, — пояснил он.
Иванов обратил внимание, что мировая практика ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не радует.
— На Аляске, в Испании это был длительный процесс. И даже у нас в 2007 году в Азовском море, где вылилось гораздо меньше нефтепродуктов, больше года ушло на уборку, — перечислил он, имея в виду ЧП в ноябре 2007 года, когда во время шторма в Азовском и Черном морях в течение суток затонули четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера получили повреждения. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в свою очередь, заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района очистят от мазутных пятен «максимум до 1 марта 2025 года». Причем в декабре Кондратьев называл другие сроки — «примерно месяц, не больше».
Просеиваем песок
Анна Кошелева приехала в Анапу из Архангельска. Добиралась она сюда на свои средства — проезд не оплачивают.
— Я зарегистрировалась на сайте Добро.рф, поэтому мне предоставили и номер в гостинице — благо сейчас отели пустые, — и бесплатное трехразовое питание, — рассказывает Анна. — Работаем весь солнечный день — примерно с девяти утра до пяти вечера. В основном просеиваем песок, который «начинен» мазутом. Надо торопиться: как только станет тепло, мазут начнет растекаться и уйдет в песок глубоко, а потом опять попадет в море. Нам дают специальные сита, а когда их не хватает, натягиваем сетку на дно пластиковых ящиков из-под фруктов.
Также, по словам волонтера, она с подругами отмывает, если удается поймать, от мазута чаек и других птиц. Для этого волонтерам дают специальный шампунь и… средство для мытья посуды. Пользоваться им нужно очень быстро: испачкавшись в мазуте, чайка гибнет в среднем за сутки, поскольку у нее резко снижается мобильность. Помимо перьев от мазута нужно очищать клюв, язык и рот: иначе пернатые гибнут уже от отравления.
— Вдоль линии прибоя установлены специальные сетки. Фактически — довольно плотная ткань. После прибоя ткань становится черной от мазута, мы ее снимаем, отдаем для утилизации и натягиваем новую. Ткань нужна для того, чтобы уже очищенный от мазута пляж не был загрязнен по новой, — рассказывает Анна. — В целом работа, конечно, тяжелая. Весь день на ногах, ветер, влажность. В номере довольно прохладно, но мы с девочками живем вчетвером, через час после возвращения домой становится терпимо: «надышали».
Волонтер Виталий Павлюченко приехал из Санкт-Петербурга: взял отпуск.
— Вообще, тут вся страна работает, самые разные люди. Лично я встретил много людей свободных и творческих профессий, у кого время есть: музыканты, дизайнеры, однажды познакомился даже с шеф-поваром ресторана, — говорит Виталий.
Как проходит ликвидация выброса мазута в Черном море
Как рассказал Виталий, если песок на пляже сильно загрязнен, его собирают и вывозят на утилизацию. Потом обещают использовать либо для строительства дорог, либо для рекультивации мусорных полигонов: для пляжей он уже не годится.
— Сейчас реальная проблема, где новый песок брать: его нужно закупить и доставить сюда в огромных количествах, — пояснил волонтер.
Не вовремя начали
Елена Есина, член-корреспондент Российской экологической академии, эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ, пояснила: в серьезных последствиях аварии виноваты нерасторопные чиновники.
— Есть четко прописанные инструкции — МЧС и Росприроднадзора, — что делать при разливе нефтепродуктов. Там есть алгоритм действий. Так вот: в первые несколько суток после аварии он не выполнялся. В итоге мазут с затопленных танкеров стал активно попадать в море и разноситься течением. Второй момент: организаторы ликвидации аварии не привлекли вовремя орнитологов, которые бы объяснили, что делать с пострадавшими птицами. В итоге тысячи пернатых погибли. Третье: почему-то забыли о советском опыте. В свое время были созданы специальные установки по прокаливанию загрязненного нефтепродуктами песка. Где эти установки сейчас? Почему они не используются? — недоумевает Елена Александровна. — Также пока нет ответа на вопрос, куда сливают жидкость после обработки птиц. А еще — куда вывозят сотни тысяч одноразовых резиновых перчаток и костюмов, в которых работают волонтеры. Это огромные объемы мусора, который требует специальной утилизации!
Впрочем, по словам эксперта, говорить о тотальной экологической катастрофе не стоит.
— Мазут отличается от нефти тем, что он тяжелее воды и не образует на ее поверхности пленку, — пояснила Елена Есина. — Большая часть мазута, я думаю, просто погрузится в толщу воды Черного моря. Правда, время от времени, в результате штормов мазут будет выносить на берег — как выносит, например, медуз, тоже мешающих отдыхающим. Но тут можно использовать опыт Арабских Эмиратов. Там ведь добывают нефть и время от времени она оказывается в воде. Поэтому на пляжах — в пунктах выдачи шезлонгов и полотенец — есть специальные емкости с душистым вазелином, которым купальщики оттирают нефтяные пятна. Возможно, нам придется установить на пляжах такие же — оттирать мазут.
Проблема в переработке
Роман Романов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», утверждает, что сейчас работы по ликвидации последствий налажены.
— Да, от мазута пострадали около шести тысяч птиц, половина из них погибли. Донные морские организмы тоже получили серьезный ущерб, но о его объеме судить крайне сложно. Сейчас буквально каждый день фрагменты мазута понемногу выбрасывает волнами на разных участках берега Анапы, Тамани и Крыма. По моему мнению, убирать его нужно сразу, чтобы не образовывался слоеный пирог из мазута и песка. В противном случае вновь придется задействовать фронтальные погрузчики и самосвалы, как в декабре и начале января. Тогда выгребли с пляжей Анапы больше 150 тысяч кубометров замазученного песка, — рассказал Роман Александрович.
По его мнению, сейчас есть серьезная проблема в дальнейшей переработке загрязненного песка.
— Пока его основная масса складирована на хуторе Воскресенский — в нескольких сотнях метров от жилых домов. Здесь уже чувствуется запах углеводородов, а с потеплением он усилится. Я считаю, что оттуда необходимо полностью убрать источник запаха до 1 марта. Грузовиками сейчас вывозят только мешки с мазутом, вручную собранными волонтерами и спасателями. Применяют лопаты-сетки, самодельные вибромашины из мотоблоков. А на каменистых пляжах, скалах, труднодоступных берегах сбор идет вручную. Мазут счищают механически и вывозят часто морем. Используют легкие катера и даже сапы, — рассказал эксперт.
— Природа сама по себе справилась бы с этим не самым опасным загрязнением за 10−20 лет. С помощью людей процесс, я думаю, пойдет быстрее. Последствия аварии будут устранены за один сезон или же в течение года, — пояснил Роман Романов.
Заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков настроен менее оптимистично.
— Дело в том, что мазут оседает на дно и буквально убивает все донные организмы. В мелководном Азовском море это будет наиболее заметно, — считает эксперт. — Очевидно, что пострадают и рыбы, и дельфины. Не исключено, что часть рыбы просто погибнет, уловы снизятся.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев уже заявил:
— Рыба, загрязненная нефтепродуктами, может попасть на прилавки. Люди будут травиться. Я призываю Роспотребнадзор проверить морепродукты из Черного и Азовского морей и немедленно ограничить вылов рыбы в пострадавших от катастрофы районах.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает, что ничего страшного не происходит:
— Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. Роспотребнадзор уже усилил контроль за выловленными в Черном море рыбой и морепродуктами на наличие в них потенциально опасных веществ, — заявил чиновник.
Сорвется ли сезон
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, что курортный сезон в Краснодарском крае под угрозой.
— Процент отмен туров в санатории и профилактории довольно низкий — 5−7. Но тем, кто туда едет отдыхать, море по большому счету не нужно — они лечатся, — пояснил эксперт. — Столько же отмен и по путевкам для школьников. А вот если едут взрослые в бюджетный сегмент: скажем, 40 тысяч рублей за неделю отдыха, отмен уже 15−20 процентов. В дорогие отели, где сутки стоят 10−20 тысяч рублей, отмен около 70 процентов. Люди понимают, что за эти деньги можно не рисковать, а отдохнуть, скажем, в Египте или Турции, где вода и берег гарантированно чистые.
По мнению эксперта, по всей вероятности, курортный сезон в этом году в Анапе и, возможно, в окрестностях, сорвется. Отдыхающие поедут в Абхазию, Крым и Сочи.
— Я думаю, все будет зависеть от майских праздников, когда идет первый наплыв отдыхающих, — считает директор туристического агентства Евгений Лиховченко. — Если выяснится, что пляжи и море чистые, то люди просто продолжат ехать и все. Если же в СМИ появятся репортажи о мазуте, если будут публикации в соцсетях, то да, будет много отмен бронирований, которых сейчас не так много.
Также, по словам Евгения, можно ждать резкого снижения стоимости номеров — в отелях и гостевых домах.
— Их владельцы будут заманивать тех, кто либо не боится возможных мазутных пятен, либо вовсе не купается, а скажем, любит гулять вдоль моря, подниматься в горы, загорать, — рассуждает эксперт. — Наши туристы вообще удивительно неприхотливые. Общеизвестно, например, что в Сочи нет нормальных очистных сооружений: причем ни ливневки, ни даже бытовой канализации. Да, почти все канализационные стоки стекают в море, и реконструкция всех шести комплексов очистных сооружений еще только планируется. И что? Кого-то это останавливает? Нет, все также приезжают и купаются. Я почти уверен, что в Анапе, например, повторится ситуация 2020−2021 годов, то есть времен пандемии. Тогда отели и гостевые дома практически всех черноморских курортов резко снизили цены. В Севастополе, например, в разгар можно было снять номер на двоих за 800−1000 рублей. Потому что из-за пандемии туристов было очень мало и владельцы делали существенную скидку. В Анапе, Витязеве и на других курортах Краснодарского края просто будет меньше туристов и все. Но сезон состоится.
Не было бы счастья…
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает: эта экологическая катастрофа может, как ни странно, пойти стране во благо. Власти озаботятся обустройством курортов.
— Совершенно очевидно, что нужна обширная федеральная программа, например, по модернизации курортов Азовского моря. Они в массе своей еще старые, советские, многие достались от Украины, которая вообще в них не вкладывалась. Нужно делать более привлекательным Сочи, нужно благоустраивать сотни километров диких крымских пляжей, — считает эксперт. — Совершенно очевидно, что те же Турция и Египет, куда раньше за год выезжали от 6 до 10 миллионов россиян, становятся из-за высокого курса доллара менее доступными. А это значит, у черноморских курортов появляется огромная аудитория. Третий момент: нужно развивать не только пляжный, но и прибрежный туризм — гастрономический, винный, по историческим местам, которых в Крыму, например, очень много. Как говорится, не пляжем единым.
По мнению экспертов, экологическая катастрофа в Черном море должна стать сигналом. Возможно, хватит использовать одно из двух теплых российских морей как логистический коридор. Да еще и для перевозки опасных для экологии моря грузов. У нас не так много теплых морей, чтобы рисковать их благополучием. Вдоль турецких пляжей почему-то не плавают танкеры с мазутом. И канализационные стоки в каком-нибудь Мармарисе или Алании прямо в море не сбрасывают. Почему же у нас до сих пор это делают? Давайте о судьбе наших курортов как минимум задумаемся.
В ТЕМУ.
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву провести проверку состояния российского танкерного флота.
— Также необходимо комплексно провести ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, — сказал Путин.
По предварительным данным, авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла из-за того, что они вышли в море во время шторма. Да, оба были расчитаны не только на речные, но и на морские перевозки. Но, как выяснилось, не на перевозки в штормовую погоду. Танкеры буквально раскололо сильными и высокими волнами. Чтобы такие ситуации не повторялись, нужно понять: какие именно танкерные суда и при какой погоде в море в принципе можно выпускать, чтобы они не развалились.
ЦИФРА.
9,2 тысячи тонн мазута было на двух затонувших в Черном море танкерах. Почти четверть опасного груза попала в море.