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Читос-Чаризард: в Нью-Йорке продали чипсину в виде покемона

Еда необычной формы ушла с молотка за 88 тысяч долларов.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Goldin auction

Еда часто напоминает нам что-то необычное: на грядках можно встретить корнеплоды с забавными формами, в тарелке выложить рожицу или пейзаж, а торт испечь в форме ежика или автомобиля.

Обычно такие истории воспринимаются как невинная шалость, но оказывается, в мире есть люди, которые ценят еду необычной формы очень высоко — и готовы выложить за них крупные суммы денег.

Про один из таких случаев рассказало издание The Associated Press: в минувшее воскресенье на аукционе в Нью-Йорке кусочек чипсов Cheetos продали за 87 840 долларов (7,8 миллионов рублей). Причина такой высокой цены — он похож на покемона.

«Представляем вашему вниманию трехдюймовый острый Flamin' Hot Cheeto в форме покемона Чаризарда, закрепленный в рамке для карточек покемонов и помещенный в вакуумную пластиковую упаковку», — так описывает лот аукционный дом Goldin.

Необычную чипсину нашли и облекли герметичным корпусом между 2018 и 2022 годами — точную дату обнаружения ценной находки установить не удалось. Во время торгов было сделано 60 ставок — победитель заплатил 72 тысячи плюс налог (отчего и получилась вышеназванная сумма).

Чаризард — один из самых популярных покемонов: он похож на динозавра, но имеет оранжевый цвет и дышит огнем — поэтом сходство с острыми Cheetos проявляется не только в форме. Повлияли ли вкусовые качества еды на ее стоимость, неизвестно.

Ранее рассказывали, что басист группы Blink-182 продал на аукционе картину Бэнкси за 5 миллионов долларов (что странно, ведь она не похожа на покемона даже формой).