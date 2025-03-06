Читос-Чаризард: в Нью-Йорке продали чипсину в виде покемона

Чаризард — один из самых популярных покемонов: он похож на динозавра, но имеет оранжевый цвет и дышит огнем — поэтом сходство с острыми Cheetos проявляется не только в форме. Повлияли ли вкусовые качества еды на ее стоимость, неизвестно.