Читателей Википедии разделили на «охотников», «проныр» и «танцоров»

Исследователи из Университета Пенсильвании (США), статья которых опубликована в журнале Science Advances, пришли к выводу, что сценарии, которым пользователи следуют, удовлетворяя свое любопытство и переходя со ссылки на ссылку в Википедии, подчиняются определенным закономерностям, причем их можно разделить на три основных типа. Ученые назвали эти типы «охотник», «проныра» и «танцор».
Типы читателей Википедии
«Охотники» ищут информацию целенаправленно, сфокусировавшись на решении определенной проблемы и не отвлекаясь на посторонние сведения.
Для «проныр» характерно любопытство к самой разнообразной новой информации, встречающейся им в Википедии, и они «скачут» от ссылки к ссылке без всякой видимой системы, что являет собой резкий контраст по сравнению с упорно, систематически преследующими «добычу» «охотниками».
И, наконец, третий тип, «танцоры», представляет собой нечто среднее между «пронырами» и «охотниками». Как и «охотники», «танцоры» начинают искать информацию по какой-то одной теме, а затем «перепрыгивают» в другие области знаний, но, в отличие от «проныр», делают это не случайным, хаотическим образом, а вдумчиво, креативно. «Это меньше о случайности и больше о том, чтобы видеть взаимосвязи там, где другие могут их не видеть», — объяснил один из авторов исследования Дэни Бассетт.
Что касается сфер интересов разных типов пользователей, то «проныр» больше интересует культура — статьи, посвященные масс-медиа, еде, искусству, философии и религии. А «охотники» чаще читают статьи, посвященные науке, технологиям, инженерии и математике.
Свои выводы Бассетт и его коллеги сделали, анализируя характеристики поиска в Википедии почти 500 тысяч человек из 50 стран мира.