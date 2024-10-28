Читателей Википедии разделили на «охотников», «проныр» и «танцоров»

И, наконец, третий тип, «танцоры», представляет собой нечто среднее между «пронырами» и «охотниками». Как и «охотники», «танцоры» начинают искать информацию по какой-то одной теме, а затем «перепрыгивают» в другие области знаний, но, в отличие от «проныр», делают это не случайным, хаотическим образом, а вдумчиво, креативно. «Это меньше о случайности и больше о том, чтобы видеть взаимосвязи там, где другие могут их не видеть», — объяснил один из авторов исследования Дэни Бассетт.