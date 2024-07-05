Читать по звездам: как появились знаки зодиака

Тогда вавилонским жрецам было приказано подробно описать, как небесные тела будут влиять как на людей, так на государство и царя. Так, было разработано 12 астрологических знаков, которые позже были включены в западный зодиак. Они все были названы в честь созвездий, а привязали их к определенным датам на основе их расположения по отношению к орбите солнца. Эти знаки — Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Кроме того, слово «зодиак» происходит от греческой фразы zōdiakos kyklos, что означает «круг животных».