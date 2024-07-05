Читать по звездам: как появились знаки зодиака

Многие люди в современном мире обращаются к звездам, а именно к знакам зодиака, чтобы узнать больше как о себе, так и о будущем. Астрология сама по себе оказала большое влияние на общество, и это несмотря на скептицизм и критику со стороны множества людей и ученых, которые ссылаются на отсутствие эмпирических данных и научной строгости.
Древние истоки гороскопов
Практика астрологии впервые зародилась в древней Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры. В городе Вавилон звезды и планеты использовались для толкования предзнаменований богов.
Тогда вавилонским жрецам было приказано подробно описать, как небесные тела будут влиять как на людей, так на государство и царя. Так, было разработано 12 астрологических знаков, которые позже были включены в западный зодиак. Они все были названы в честь созвездий, а привязали их к определенным датам на основе их расположения по отношению к орбите солнца. Эти знаки — Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Кроме того, слово «зодиак» происходит от греческой фразы zōdiakos kyklos, что означает «круг животных».
Однако, несмотря на эти труды, гороскопы не были тогда широко распространены. Вместо этого основное внимание уделялось использованию звезд для установления связи с богами посредством гадания.
Клавдий Птолемей, астролог из Александрии, Египет, заложил основы западной астрологии в своем тексте «Тетрабиблос», подчеркивая индивидуальный аспект астрологической интерпретации. Тогда зародился персональный гороскоп, и каждый человек мог читать звезды, чтобы узнать о своей собственной жизни.
От придворных предсказаний до занятий алхимией
В XIV веке астрологи обычно встречались при королевских дворах и составляли персональные гороскопы для монархов. Практика была настолько распространена, что Карл V, король Франции, даже заказал перевод астрологических текстов.
Репутация астрологии изменилась во время процессов над ведьмами XV века в Англии, где она стала признаком колдовства и язычества. Поэтому некоторые монархи начали отказываться от персональных гороскопов.
В Эпоху Возрождения интерес к астрологии вернулся, но принимали ее уже на философском и личном уровнях. Началось создание астрологических карт и календарей.
Современное возрождение гороскопов
С началом научной революции и последующей эпохи просвещения распространение астрологии и гороскопов сошло на нет и не возрождалась вплоть до XX века.
Сегодня гороскопы популярны как никогда, особенно среди поколения Z и миллениалов. Помимо своего астрономического происхождения, астрология, по мнению экспертов, может способствовать развитию чувства общности и социальной сплоченности. Карл Юнг, известный психолог, исследовавший архетипические символы астрологии и их влияние на психику человека, предположил, что астрология предоставляет язык для понимания универсальных паттернов человеческого опыта.
Ранее астрологи рассказали, какие планеты-покровители у всех знаков зодиака.
Анна Морозова