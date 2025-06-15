Чистка в высшем образовании: уголовные дела против ректоров

Стоит добавить, что на предыдущем месте работы Воротникова проректором в Саратовском государственном аграрном университете также возбуждалось уголовное дело по статье о злоупотреблениях полномочиями. История идентична: с 2016 по 2021 годы вуз заключил со сторонней компанией коммерческий договор о поиске и зачислении на учебу 600 иностранных студентов. По этой схеме руководство фирмы за каждого получало 15% от стоимости его годового обучения. Правда, тогда обвинения так никому и не были предъявлены за отсутствием подозреваемых. Возможно, сейчас следствие вернется к этим эпизодам с более пристальным вниманием.