Чистка в высшем образовании: уголовные дела против ректоров

Игорь Воротников: иностранные студенты и квартира в общежитии
Игоря Воротникова, ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ), задержали в январе 2025 года и отправили под арест в СИЗО. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), связанном с фиктивным зачислением на бюджетное обучение иностранных студентов в период с 2023 по 2025 год, а также в организации незаконной миграции.
По версии следствия, в НГАТУ было оформлено порядка 30 иностранных студентов, фактически не проходивших обучение и даже с трудом владеющих русским языком. Ущерб бюджету оценивается в несколько миллионов рублей.
Отдельный резонанс вызвали материалы об обустройстве Воротниковым части общежития под личную квартиру площадью более 100 квадратных метров на сумму свыше 12 млн рублей.
Стоит добавить, что на предыдущем месте работы Воротникова проректором в Саратовском государственном аграрном университете также возбуждалось уголовное дело по статье о злоупотреблениях полномочиями. История идентична: с 2016 по 2021 годы вуз заключил со сторонней компанией коммерческий договор о поиске и зачислении на учебу 600 иностранных студентов. По этой схеме руководство фирмы за каждого получало 15% от стоимости его годового обучения. Правда, тогда обвинения так никому и не были предъявлены за отсутствием подозреваемых. Возможно, сейчас следствие вернется к этим эпизодам с более пристальным вниманием.
Воротников свою вину отрицает. Суд продлил его содержание в СИЗО до 14 июля. Исполняющим обязанности ректора НГАТУ назначен Орест Басонов.
Таусолтан Узденов: подделка документов и фиктивное обучение
По схожему эпизоду в феврале 2025 года в Черкесске стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ректора Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева (КЧГУ) Таусолтана Узденова. Следствие инкриминирует ему совершение служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ), выразившегося в фальсификации документов, якобы подтверждающих обучение 164 иностранных граждан в период 2021—2022 годов.
Сотрудники следственных органов совместно с представителями УФСБ провели обыски в рабочем кабинете Узденова и по месту его жительства. По версии обвинения, руководитель вуза организовал фиктивный образовательный процесс, тем самым искусственно увеличив доходы университета за счет приема иностранных студентов, не проходивших реального обучения. Кроме того, его действия позволили студентам незаконно продлить свое пребывание на территории России, несмотря на истечение визовых сроков.
Сам Узденов своей вины не признает и объясняет ситуацию легальным оформлением китайских студентов в рамках законодательства. По его версии, иностранцы подали документы и оплатили восьмимесячные курсы, однако из-за пандемии были переведены на дистанционное обучение. В дальнейшем студенты прервали связь с университетом, в результате чего впоследствии были отчислены.
Вместе с Узденовым по делу проходят проректор КЧГУ Осман Батчаев и начальник международного отдела университета Алина Лайпанова. Все трое находятся под подпиской о невыезде и ожидают суда.
Надежда Ярушкина: иностранные студенты стоимостью 20 миллионов
В феврале 2025 года была арестована ректор Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежда Ярушкина. Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии провели серию обысков в здании университета, общежитии и в квартирах сотрудников вуза.
По версии следствия, с 2022 по 2025 год в УлГТУ на бюджет были фиктивно зачислены не менее 129 иностранных студентов, преимущественно из стран Азии. Студенты, как утверждается, не владели русским языком, не посещали занятия и не сдавали экзамены, однако числились обучающимися. Это позволило вузу получить бюджетные средства и легализовать пребывание иностранцев в России, несмотря на истекшие визы.
Свою вину Ярушкина не признает. Как и в предыдущем случае, по ее словам, зачисление иностранных студентов происходило по всем формальным процедурам. Некоторые студенты были вынуждены прервать обучение в связи с пандемией, часть — переведены на дистанционное обучение, а впоследствии отчислены.
Так как вуз при этом получал субсидии как за реальных обучающихся, Следственный комитет оценивает общий ущерб бюджету в сумму около 20 млн рублей. Действия ректора квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Вместе с ней по делу проходят еще трое сотрудников университета: проректор по международной деятельности, руководитель приемной комиссии и директор института довузовской подготовки.
Изначально суд постановил заключить Ярушкину под стражу, но в конце марта удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения на домашний арест.
Наталья Ильина: фиктивный сотрудник и номер-люкс
Еще одно дело, связанное с «мертвыми душами». В апреле 2025 года была задержана ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина. Ее обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она организовала фиктивное трудоустройство знакомого на должность доцента вуза и похитила около 10 млн рублей. Правоохранители считают, что ректор распоряжалась зарплатной картой, оформленной на псевдосотрудника, который никогда не появлялся на рабочем месте.
Второе уголовное дело против Ильиной было заведено в мае. На этот раз ее обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что в 2023—2024 годах ректор получила от зависимого от нее сотрудника деньги в сумме около полутора миллионов рублей, из-за чего потерпевшему был причинен материальный ущерб.
Правоохранители также сообщили, что на протяжении 4 лет Ильина проживала в люксе псковского отеля, за что в общей сложности заплатила 14 млн рублей. Кроме того, более, чем за 40 млн рублей она приобрела две квартиры в Москве, которые оформила на мать. Эти факты, по мнению следствия, подтверждают схему незаконного обогащения и сокрытия доходов.
В настоящий момент Наталья Ильина находится под стражей. Пресс-служба прокуратуры Псковской области не исключает возбуждение против нее новых уголовных дел. ПсковГУ досрочно расторг с Ильиной трудовой договор.
Жанна Никонова: откаты с премий
В феврале 2025 года в Москве была задержана бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Светлана Никонова. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с использованием служебного положения и причинением тяжких последствий.
Следственные органы заинтересовались деятельностью Никоновой еще в декабре 2024 года, когда она продолжала занимать пост ректора. В ходе проверки были выявлены многочисленные финансовые нарушения, в том числе сомнительные схемы распределения бюджетных средств и массовые увольнения сотрудников. Обыски в вузе дали основания полагать, что в университете действовала схема по выводу государственных средств.
Сама Никонова отвергла все обвинения, назвав ситуацию попыткой дискредитации и давления со стороны конкурентов. Она утверждает, что все ее действия соответствовали административным регламентам. Обвинения в незаконных увольнениях она также отрицает.
В рамках того же дела были задержаны Юлия Чичерина, директор Института непрерывного образования, и Анна Чанчина, занимавшая должность проректора по научной деятельности и стратегическому развитию. Следствие считает, что они вместе с Никоновой организовали выплату необоснованных премий сотрудникам, часть которых возвращалась обратно им.
Суд принял решение оставить Никонову под стражей, указав на риск уничтожения доказательств и давления на свидетелей. Ее соучастницам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Александр Парамонов: продажа дипломов Президентской академии
И снова Нижний Новгород. В марте 2025 года под арестом оказался Александр Парамонов, занимавший пост руководителя нижегородского подразделения РАНХиГС. Ему предъявили обвинения в получении взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и создании преступного сообщества.
По данным следствия, Парамонов возглавлял группу, которая за денежное вознаграждение предоставляла студентам широкий спектр услуг. За плату предлагалось зачисление в вуз без экзаменов, выставление положительных оценок и выдача дипломов. Один из случаев, вошедших в материалы расследования, описывает передачу свыше миллиона рублей за диплом без прохождения при этом обучения как такового.
В ходе расследования проводились обыски по месту жительства и в офисе подозреваемых. Следственный комитет утверждает, что располагает видеодоказательствами, подтверждающими его причастность к коррупционным действиям.
По решению суда, подозреваемый был заключен под стражу. Запросы защиты о смягчении меры пресечения, в том числе о домашнем аресте, были отклонены. Суд указал на потенциальную возможность давления на свидетелей, а также отметил наличие у обвиняемого загранпаспорта.
После ареста Александр Парамонов был отстранен от руководства филиалом.
Системная ошибка или закономерность?
Все эти дела, несмотря на различия, объединяет общая проблема — непрозрачность финансов и кадровых процедур в вузах. По мнению экспертов, речь идет не о частных эпизодах, а о симптомах системного кризиса управления в высшем образовании.
Минобрнауки уже делает шаги к реформам, в частности, оно объявило о намерении создать реестр добросовестных агентств по приему иностранных студентов. А правоохранительные органы в настоящее время ведут масштабную проверку вузов по всей стране.