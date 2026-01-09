Число запросов на переезд в Гренландию достигло рекордного уровня

В интернете рекордно выросло количество запросов о переезде в Гренландию.
Спрос на переезд вырос после предложения Трампа о выплате 100 тысяч долларов гренландцам за поддержку отделения от Дании.
Как пишет агентство Reuters, это предложение обсуждалось как вариант присоединения острова.
Американская инициатива вызвала ажиотаж во всем мире.
В то же время подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами Соединенных Штатов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian.
Согласно опросу, 85% гренландцев не хотят становиться американцами, потому что считают, что уровень жизни в Дании намного выше.