Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число запросов на переезд в Гренландию достигло рекордного уровня

При этом сами коренные гренландцы не хотят становиться гражданами США.

Источник: Legion-Media

В интернете рекордно выросло количество запросов о переезде в Гренландию.

Спрос на переезд вырос после предложения Трампа о выплате 100 тысяч долларов гренландцам за поддержку отделения от Дании.

Как пишет агентство Reuters, это предложение обсуждалось как вариант присоединения острова.

Американская инициатива вызвала ажиотаж во всем мире.

В то же время подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами Соединенных Штатов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Verian.

Согласно опросу, 85% гренландцев не хотят становиться американцами, потому что считают, что уровень жизни в Дании намного выше.