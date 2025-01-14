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Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив собственную базу объявлений о поиске работы.

Источник: © РИА Новости

«Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось», — отмечают аналитики.

Согласно данным аналитиков, число вакансий учителей в Москве за пять лет снизилось всего на 1%.

В число наиболее востребованных специалистов, отмечают они, вошли учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и информатики.