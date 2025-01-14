Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое

«Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось», — отмечают аналитики.