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Число россиян с зарплатой свыше миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое

В 2025 году более 45 тысяч россиян получают заработную плату, превышающую 1 миллион рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Исследование охватило 28,4 миллиона сотрудников из 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес. Количество высокооплачиваемых работников достигло 45 428 человек, что почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда их насчитывалось 24 400. Из них: 34 399 человек получали от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, 5728 — от 2 миллионов до 3 миллионов, 5301 — свыше 3 миллионов рублей.

Наибольшее количество высокооплачиваемых работников сосредоточено в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и финансовых услуг (6,2 тысячи). В 2023 году лидировали торговля, промышленность и финансовая сфера.

Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% двумя годами ранее.

Исследование распределения зарплат проводится раз в два года по итогам апреля.

Ранее карьерный консультант Галина Бобкова рассказала о распространенных ошибках при переговорах о повышении зарплаты.