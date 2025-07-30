Число россиян с зарплатой свыше миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое

Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Исследование охватило 28,4 миллиона сотрудников из 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес. Количество высокооплачиваемых работников достигло 45 428 человек, что почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда их насчитывалось 24 400. Из них: 34 399 человек получали от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, 5728 — от 2 миллионов до 3 миллионов, 5301 — свыше 3 миллионов рублей.
Наибольшее количество высокооплачиваемых работников сосредоточено в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и финансовых услуг (6,2 тысячи). В 2023 году лидировали торговля, промышленность и финансовая сфера.
Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% двумя годами ранее.
Исследование распределения зарплат проводится раз в два года по итогам апреля.
Ранее карьерный консультант Галина Бобкова рассказала о распространенных ошибках при переговорах о повышении зарплаты.