Число россиян, отчаявшихся найти работу, сократилось до минимума

Ведомство относит отчаявшихся найти работу к потенциальной рабочей силе — это люди, заинтересованные в работе, но в силу обстоятельств не могут искать ее или приступить к ней. Сейчас этот показатель тоже на минимуме: за год он сократился на 12% и составляет 679 тысяч человек.