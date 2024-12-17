Число россиян, отчаявшихся найти работу, сократилось до минимума

Росстат относит к отчаявшимся найти работу незанятых, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по причинам: прошлый неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, потенциальные работодатели находят лицо слишком молодым или слишком пожилым.
Таких россиян в сентябре было 183 тысячи человек — это минимум с начала 2006 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Год назад отчаявшихся найти работу было значительно больше — 281 тысяча человек.
Ведомство относит отчаявшихся найти работу к потенциальной рабочей силе — это люди, заинтересованные в работе, но в силу обстоятельств не могут искать ее или приступить к ней. Сейчас этот показатель тоже на минимуме: за год он сократился на 12% и составляет 679 тысяч человек.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже — 2,3%.