Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.
Издание привело две основные причины снижения эффективности антибиотиков в современном мире: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний.
«Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости», — отмечается в материале.
Согласно недавнему исследованию, отмечают авторы статьти, к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в одном лишь Европейском Союзе ежегодно погибают 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.
Отмечается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование соответствующих исследований тоже способствует усугублению кризиса, так как, согласно статье, с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков.