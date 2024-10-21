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Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Стремительно растущее количество микроорганизмов ведет к снижению эффективности антибиотиков, пишет таблоид Bild.

Источник: Freepik

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

Издание привело две основные причины снижения эффективности антибиотиков в современном мире: возросшее после пандемии коронавируса количество туристических поездок и потребление большого количества самих антибиотиков даже для лечения респираторных заболеваний.

«Обычно они вызываются вирусами, против которых антибиотики ничего не могут сделать. В частности, детям с простудой дают слишком много лекарств антибиотики все равно назначаются слишком небрежно, часто в этом даже нет необходимости», — отмечается в материале.

Согласно недавнему исследованию, отмечают авторы статьти, к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут умереть более 39 миллионов человек по всему миру. Уже сейчас в одном лишь Европейском Союзе ежегодно погибают 35 тысяч человек от инфекций, вызванных устойчивыми патогенами.

Отмечается, что нехватка антибиотиков и недостаточное финансирование соответствующих исследований тоже способствует усугублению кризиса, так как, согласно статье, с 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков.