Число новорожденных в США упало до рекордного минимума

Тенденция в США вписывается в общую картину мира, в котором развитые страны сталкиваются со снижением рождаемости. В Европейском союзе за 2023 год родилось также 3,6 миллиона младенцев — на 5% меньше, чем в прошлом году. Такого падения за год Европа не видела ни разу за последние 60 лет.