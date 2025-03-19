Число новорожденных в США упало до рекордного минимума

Развитые страны одна за другой сталкиваются с кризисом рождаемости: детей становится все меньше, а население стареет. Как доказали социологи, это утверждение верно и для США: Национальный центр статистики здравоохранения подтвердил тенденцию в своем отчете.
Ведомство представило статистический отчет за 2023 год, а его краткое содержание пересказал Bloomberg. Как оказалось, рождаемость в одной из крупнейших стран мира достигла исторического минимума: в 2023 году США родилось наименьшее число детей за последние 40 лет.
Всего новорожденных было 3,6 миллиона — на 2% меньше, чем в 2022 году. Предыдущий антирекорд был поставлен в 1979 году: тогда в стране родилось 3,5 миллионов младенцев.
При этом население США с тех пор возросло, поэтому показатель фертильности у женщин оказался еще ниже: 54,5 новорожденных на 1000 женщин, что является абсолютным минимумом за всю историю ведения статистики с 1909 года.
Тенденция в США вписывается в общую картину мира, в котором развитые страны сталкиваются со снижением рождаемости. В Европейском союзе за 2023 год родилось также 3,6 миллиона младенцев — на 5% меньше, чем в прошлом году. Такого падения за год Европа не видела ни разу за последние 60 лет.
Похожая ситуация и в Китае, несмотря на стереотипы об огромной популяции этой страны. В 2024 году в КНР родилось 9,5 миллионов детей — это второе с конца значение за всю историю существования современного китайского государства (то есть с 1949 года).
Если возвращаться к США, то местные жители откладывают рождение ребенка все дальше из-за непомерных цен на услуги здравоохранения для себя и детей — именно так считает Сара Хэйфорд, директор Института исследования населения при Университете штата Огайо. Другие факторы, которые снижают рождаемость: политическая и экономическая нестабильность, а также климатический кризис.
Когда люди тревожатся по поводу будущего, они откладывают рождение детей.
Наибольшее падение в уровне рождаемости наблюдается среди молодых девушек в возрасте от 15 до 24 лет — Сара объясняет это тем, что они все чаще предпочитают заниматься образованием, и только потом деторождением.
В среднем сейчас в США женщина впервые рожает ребенка в 27,5 лет. Число подростковых беременностей сократилось на 4% с 2022 года, а с 2007 года их количество упало аж на 68%.
Средний показатель рождаемости сейчас находится на отметке 1,6 ребенка на женщину — с 2008 года он ежегодно снижается на 2%. По словам экспертов, это означает, что Штатам придется все сильнее зависеть от потока иммигрантов, чтобы восполнять недостающее население.
А вот в Южной Корее — стране, в которой уровень рождаемости давно является самым низким среди развитых стран — в 2024 году он наоборот, наконец-то вырос. Почему так вышло, подробно рассказываем в отдельном материале.