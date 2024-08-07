Число морских черепах, выброшенных на берег, возросло. В США бьют тревогу

В России в похожей ситуации оказываются не черепахи, а балтийская нерпа. Волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы спасают оставшихся без родителей тюленят, а потом, когда они наберутся сил, отправляют обратно в дикую природу. Так, в марте в Сосновом Бору Ленинградской области на берегу Финского залива прохожие обнаружили новорожденную балтийскую нерпу. Тюлененок расположился на куске льда, прибитом к берегу Копорской губы. В фонде предположили, что мать не сумела выкормить его на берегу из-за собак, ворон и белохвостых орланов, представляющих опасность для нерп, а в акватории лед стал быстро таять, что могло разлучить маму и малыша.