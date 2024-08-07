Число морских черепах, выброшенных на берег, возросло. В США бьют тревогу

В Новой Англии (регион на северо-востоке США, включает штаты Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гемпшир и Род-Айленд) стремительно растет число выброшенных на берег морских черепах. Под угрозой исчезновения находятся все виды, обитающие в этом регионе. Об этом сообщает Associated Press.
Число выброшенных на берег морских черепах в Новой Англии увеличивается с тревожной скоростью. В 2000 году на побережье полуострова Кейп-Код было найдено меньше 50 пресмыкающихся. К 2022 году это число увеличилось до 866.
Сообщается, что сегодня под угрозой исчезновения находятся все шесть видов морских черепах, обитающих в водах США. Главной причиной бедствия является изменение климата и исчезновение сред обитания. Чаще всего черепахи страдают от холода — двадцать лет назад в Массачусетсе в среднем за год выбрасывало на берег 139 замерзших животных, а за последние пять лет показатель вырос до 739, говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Власти и местные зоозащитные организации бьют тревогу: они призывают как можно скорее принять меры для сохранения морских черепах. Сейчас спасением черепах занимается некоммерческая организация «Аквариум Новой Англии». При ней организована целая больница, в которой животных выхаживают, лечат и кормят перед тем, как отправить обратно в океан.
В конгрессе США рассматривается возможность создания фонда для спасения этих животных — на это планируется выделить более $33 млн. Эти деньги будут направлены на финансирование учреждений, которые занимаются спасением, реабилитацией и исследованием выброшенных на берег черепах.
Черепахи страдают не только от изменений климата, но и от загрязнения океана. Недавно оказалось, что в останках животных на побережье Средиземного моря нашли около 500 больших кусков пластика. Во внутренностях нашли крышки от бутылок, обертки от жевательной резинки и даже устрашающую резиновую игрушку в виде пальца ведьмы — люди нередко покупают такие на Хеллоуин.
В России в похожей ситуации оказываются не черепахи, а балтийская нерпа. Волонтеры Фонда друзей балтийской нерпы спасают оставшихся без родителей тюленят, а потом, когда они наберутся сил, отправляют обратно в дикую природу. Так, в марте в Сосновом Бору Ленинградской области на берегу Финского залива прохожие обнаружили новорожденную балтийскую нерпу. Тюлененок расположился на куске льда, прибитом к берегу Копорской губы. В фонде предположили, что мать не сумела выкормить его на берегу из-за собак, ворон и белохвостых орланов, представляющих опасность для нерп, а в акватории лед стал быстро таять, что могло разлучить маму и малыша.