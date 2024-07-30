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Число метеоров во время звездопада в ночь на 31 июля может достичь 25 в час

В северных широтах при ясной погоде наилучшим временем для отслеживания вспышек на небе станут предрассветные часы.

Источник: NASA

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика активности в ночь на 31 июля, астрономы ожидают до 25 «падающих звезд» в час. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«В ночь с 30 на 31 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолей достигает максимума действия. Ожидается до 25 метеоров в час», — сообщили ТАСС в планетарии.

Звездопад наблюдается с 12 июля по 23 августа и лучше виден в Южном полушарии, где радиант (область вылета метеоров) поднимается выше над горизонтом. В северных широтах при ясной погоде наилучшим временем для отслеживания вспышек на небе станут предрассветные часы.

«В 2024 году условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид благоприятные. В ночь максимума Луна будет стремиться к новолунию, которое произойдет 4 августа и не помешает наблюдению», — уточнили астрономы.