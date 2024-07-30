Число метеоров во время звездопада в ночь на 31 июля может достичь 25 в час

Звездопад наблюдается с 12 июля по 23 августа и лучше виден в Южном полушарии, где радиант (область вылета метеоров) поднимается выше над горизонтом. В северных широтах при ясной погоде наилучшим временем для отслеживания вспышек на небе станут предрассветные часы.