Число клининговых компаний в России снизилось на фоне дефицита мигрантов

Одной из причин снижения числа новых компаний в этой сфере стало уменьшение количества трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. До 2022 года около 80% персонала в клининговой отрасли составляли мигранты, что подчеркивает Наталья Афанасова, директор по управлению эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP.
Андрей Филиппов, руководитель направления технического обслуживания и эксплуатации Nikoliers, отметил, что дефицит персонала серьезно влияет на выполнение заказов по уборке офисов, торговых центров и других коммерческих объектов.