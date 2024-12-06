Число клининговых компаний в России снизилось на фоне дефицита мигрантов

По данным сервиса «Контур. Фокус», с которыми ознакомился «Ъ», в январе—октябре 2024 года число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих клининговые услуги, сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 6 тыс. Это минимальный показатель за последние четыре года.