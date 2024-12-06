Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число клининговых компаний в России снизилось на фоне дефицита мигрантов

По данным сервиса «Контур. Фокус», с которыми ознакомился «Ъ», в январе—октябре 2024 года число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих клининговые услуги, сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 6 тыс. Это минимальный показатель за последние четыре года.

Источник: Unsplash / CC0

Одной из причин снижения числа новых компаний в этой сфере стало уменьшение количества трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. До 2022 года около 80% персонала в клининговой отрасли составляли мигранты, что подчеркивает Наталья Афанасова, директор по управлению эксплуатацией объектов недвижимости CORE.XP.

Андрей Филиппов, руководитель направления технического обслуживания и эксплуатации Nikoliers, отметил, что дефицит персонала серьезно влияет на выполнение заказов по уборке офисов, торговых центров и других коммерческих объектов.