Число бюджетных мест в медвузах увеличат с 2025 года

— В первую очередь мы говорим о том, что не хватает самой востребованной медицинской специальности — это врача общей практики и медицинских сестер. Здесь есть ряд проблем и они связаны в первую очередь с тем, что люди не хотят идти в медицину, потому что это длительный период обучения и не самые большие деньги. И сейчас делается целый комплекс мер социальной поддержки, который направлен на увеличение поддержки врачей на местах, земских врачей и врачей в отдаленной местности. Стараются максимально подобрать баланс социальных условий, при которых заниматься медициной захотят. Но надо понять, что это займет много времени, это не произойдет за один день, потому что обучение врача длится, как минимум, семь лет. Понятно, что, к сожалению, тот регион, который платит большую зарплату, фактически забирает врачей из других регионов. На сегодняшний день первое место по привлекательности для врачей занимают крупные региональные центры, в том числе Москва. Здесь очень важно, и давно этот вопрос поднимался, уравнять все регионы по заработной плате, тогда оттока кадров в региональные центры не будет. К этому стремятся.



— В чем может быть причина возникшей ситуации, на ваш взгляд?



— В первую очередь в том, что уходит старое поколение врачей, а на смену им не приходит молодое. Второе, есть профессии, в которых просто более выгодно работать. И третье, врачей вообще мало, это не самая простая специальность. Вы работаете с больными, поэтому просто немногие с этим справляются и, безусловно, есть более привлекательные и более простые профессии, молодежи это просто неинтересно.



— Что стоит сделать еще, помимо увеличения числа бюджетных мест?



— Давно стоит вопрос о служебном жилье, это крайне интересная мера, которая позволит привлечь молодых специалистов. Возможно, какие-то льготные ипотеки. Расширить социальный пакет, это, возможно, бесплатный проезд, субсидирование отдыха, определенные скидки при оплате коммунальных услуг. Это целый комплекс. То есть я не говорю о том, что врачей нужно приравнять к госслужащим, но нужно постараться максимально создать социальный пакет, это действительно позволит привлечь большее количество людей в государственную муниципальную медицину.