Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз

В Челябинске 19 октября проходит первый Всероссийский детский экологический форум.

«В каждом регионе есть своя специфика. Могу привести один пример. Я занимаюсь охраной дальневосточного леопарда. Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира — 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150», — сказал Иванов в ходе форума.

Он добавил, что в национальных парках, где леопарды обитают, школьники из близлежащих населенных пунктов помогают с уборкой территории.

«Они из местных школ, приносят конкретную совершенно пользу», — пояснил он.