13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз

ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт — РИА Новости. Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз — до 150 особей в дикой природе, сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

В Челябинске 19 октября проходит первый Всероссийский детский экологический форум.

«В каждом регионе есть своя специфика. Могу привести один пример. Я занимаюсь охраной дальневосточного леопарда. Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира — 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150», — сказал Иванов в ходе форума.

Он добавил, что в национальных парках, где леопарды обитают, школьники из близлежащих населенных пунктов помогают с уборкой территории.

«Они из местных школ, приносят конкретную совершенно пользу», — пояснил он.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Ранее сообщалось, что на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

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