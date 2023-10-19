Численность редких дальневосточных леопардов в России выросла в пять раз

В Челябинске 19 октября проходит первый Всероссийский детский экологический форум.
«В каждом регионе есть своя специфика. Могу привести один пример. Я занимаюсь охраной дальневосточного леопарда. Красивейшее животное было на грани уничтожения, всего 30 оставалось в дикой природе. В зоопарках мира — 300, а в дикой природе они живут только в России. Сейчас их, слава богу, уже 150», — сказал Иванов в ходе форума.
Он добавил, что в национальных парках, где леопарды обитают, школьники из близлежащих населенных пунктов помогают с уборкой территории.
«Они из местных школ, приносят конкретную совершенно пользу», — пояснил он.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Ранее сообщалось, что на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.