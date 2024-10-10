Численность диких животных за 50 лет сократилась на 73%

По мнению ученых, эта печальная тенденция может ускориться в ближайшие годы из-за глобального потепления, уничтожения естественной среды обитания многих видов, загрязнения природы и других процессов, вызванных деятельностью человека. Как заявил глава ZSL Мэттью Гулд, смысл выводов доклада очевиден. «Мы оказались в опасной близости к критической точке для гибели природы и изменения климата. Но мы знаем, что природа может восстановиться, если дать ей шанс, и у нас еще есть возможность действовать», — подчеркнул эксперт.