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Числа ангелов: почему набор цифр, подобный «111», приносит удачу

Вы когда-нибудь загадывали желание, когда видели 11:11 на часах? Рассказываем, почему эти повторяющиеся цифры могут быть знаком свыше.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Скорее всего, хотя бы раз в жизни вам доводилось услышать, как кто-то загадывал желание, когда видел 11:11 или 22:22 на часах. Некоторые люди действительно верят, что такое сочетание цифр приносит удачу. В астрологии появление множества повторяющихся цифр, таких как 1111, является знаком свыше. А нумерологи, изучающие духовное значение чисел, такие цепочки из цифр называют «числами ангелов».

Что такое числа ангелов?

Проще говоря, числа ангелов — это последовательность повторяющихся цифр, соответствующая нумерологическим значениям. Каждое число (от 000 до 990) несет в себе свой урок или послание. Эксперты утверждают, что они также связаны с различными ангельскими сущностями.

Что говорят эксперты?

Лиза Робертон, автор книги «Божественная практика чисел ангелов», утверждает, что повторяющиеся наборы цифр являются одним из способов, с помощью которых небесные существа «открывают дверь и впускают себя в нашу жизнь».

Фрэнсис Науд, мастер рэйки (вид нетрадиционной медицины), гадалка на картах Таро и духовный наставник, в свою очередь, считает, что числа ангелов — это подтверждение того, что ангел-хранитель находится с вами, направляя на правильный путь.

Где можно встретить числа ангелов?

На самом деле можно увидеть числа ангелов везде, где есть цифры — на циферблатах, номерных знаках, квитанциях, банковских счетах, адресах, номерах телефонов и даже в датах.

Чем чаще вы видите определенную последовательность цифр, тем важнее она для вас. Считается, что таким образом Вселенная или духовные наставники передают вам некое послание.

Спиритуалист Гэри Д’Андре рекомендует записывать, когда и где встречаются числа ангелов, чтобы проследить закономерность. Отметьте, видите ли вы числа ангелов в определенном месте? Или вы видите одно и то же число снова и снова? Это могут быть определенные послания.

Общепринятые значения числа ангелов

Хотя обычно послания ангелов индивидуальны, есть общепринятые значения чисел ангелов, которые могут помочь в расшифровке.

000 или 0000

Последовательность нулей означает новые начинания. Воспринимайте это как знак, чтобы попробовать что-то необычное в своей жизни.

111 или 11111

Последовательность из этих чисел намекает на то, что вам нужно довериться своей интуиции в решении важных вопросов.

222 или 2222

Двойки означают сотрудничество. Возможно, стоит задуматься об отношениях или найти делового партнера.

333 или 3333

Ряд из трех цифр указывает на потребность в самовыражении. Внимательно прислушивайтесь к окружающему миру. Эксперт по нумерологии Новали Уайлдер говорит, что это число — сигнал к тому, чтобы взять инициативу в свои руки.

444 или 4444

Последовательность из четырех цифр говорит о созидании и стабильности. Эти цифры показывают, что необходимо уделять внимание нашей домашней жизни, семье и фундаментальным ценностям. Помимо прочего, они заставляют задуматься о том, что мы имеем и развить в себе за это благодарность.

555 или 5555

Это — хороший знак, сигнализирующий о переменах, духовному росту и трансформации.

666 или 6666

Это число сигнализирует о сострадании и любви к себе. Относитесь к окружающим людям и к себе с добротой. Также, возможно, стоит задуматься, насколько жизнь соответствует вашим желаниям и потребностям.

777 или 7777

Удача не за горами — главное, чтобы вы были открыты для любых возможностей. Вместо того, чтобы говорить «нет», заставьте себя сказать «да», в особенности тому, что выходит за привычные рамки комфорта.

888 или 8888

Наклоненные вбок восьмерки означают бесконечность. Это число ангела связано с божественным началом и интуицией, а также с предками, которые смотрят на нас из духовного мира. Зачастую это число также ассоциируется с властью и удачей.

999 или 9999

Цикл подходит к завершению. Когда увидите цифру 999, подумайте об этом как о сигнале двигаться дальше, акцентируя внимание на том, что принесет будущее.

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