Числа ангелов: почему набор цифр, подобный «111», приносит удачу

Скорее всего, хотя бы раз в жизни вам доводилось услышать, как кто-то загадывал желание, когда видел 11:11 или 22:22 на часах. Некоторые люди действительно верят, что такое сочетание цифр приносит удачу. В астрологии появление множества повторяющихся цифр, таких как 1111, является знаком свыше. А нумерологи, изучающие духовное значение чисел, такие цепочки из цифр называют «числами ангелов».