Числа ангелов: почему набор цифр, подобный «111», приносит удачу

Скорее всего, хотя бы раз в жизни вам доводилось услышать, как кто-то загадывал желание, когда видел 11:11 или 22:22 на часах. Некоторые люди действительно верят, что такое сочетание цифр приносит удачу. В астрологии появление множества повторяющихся цифр, таких как 1111, является знаком свыше. А нумерологи, изучающие духовное значение чисел, такие цепочки из цифр называют «числами ангелов».
Что такое числа ангелов?
Проще говоря, числа ангелов — это последовательность повторяющихся цифр, соответствующая нумерологическим значениям. Каждое число (от 000 до 990) несет в себе свой урок или послание. Эксперты утверждают, что они также связаны с различными ангельскими сущностями.
Что говорят эксперты?
Лиза Робертон, автор книги «Божественная практика чисел ангелов», утверждает, что повторяющиеся наборы цифр являются одним из способов, с помощью которых небесные существа «открывают дверь и впускают себя в нашу жизнь».
Фрэнсис Науд, мастер рэйки (вид нетрадиционной медицины), гадалка на картах Таро и духовный наставник, в свою очередь, считает, что числа ангелов — это подтверждение того, что ангел-хранитель находится с вами, направляя на правильный путь.
Где можно встретить числа ангелов?
На самом деле можно увидеть числа ангелов везде, где есть цифры — на циферблатах, номерных знаках, квитанциях, банковских счетах, адресах, номерах телефонов и даже в датах.
Чем чаще вы видите определенную последовательность цифр, тем важнее она для вас. Считается, что таким образом Вселенная или духовные наставники передают вам некое послание.
Спиритуалист Гэри Д’Андре рекомендует записывать, когда и где встречаются числа ангелов, чтобы проследить закономерность. Отметьте, видите ли вы числа ангелов в определенном месте? Или вы видите одно и то же число снова и снова? Это могут быть определенные послания.
Общепринятые значения числа ангелов
Хотя обычно послания ангелов индивидуальны, есть общепринятые значения чисел ангелов, которые могут помочь в расшифровке.
000 или 0000
Последовательность нулей означает новые начинания. Воспринимайте это как знак, чтобы попробовать что-то необычное в своей жизни.
111 или 11111
Последовательность из этих чисел намекает на то, что вам нужно довериться своей интуиции в решении важных вопросов.
222 или 2222
Двойки означают сотрудничество. Возможно, стоит задуматься об отношениях или найти делового партнера.
333 или 3333
Ряд из трех цифр указывает на потребность в самовыражении. Внимательно прислушивайтесь к окружающему миру. Эксперт по нумерологии Новали Уайлдер говорит, что это число — сигнал к тому, чтобы взять инициативу в свои руки.
444 или 4444
Последовательность из четырех цифр говорит о созидании и стабильности. Эти цифры показывают, что необходимо уделять внимание нашей домашней жизни, семье и фундаментальным ценностям. Помимо прочего, они заставляют задуматься о том, что мы имеем и развить в себе за это благодарность.
555 или 5555
Это — хороший знак, сигнализирующий о переменах, духовному росту и трансформации.
666 или 6666
Это число сигнализирует о сострадании и любви к себе. Относитесь к окружающим людям и к себе с добротой. Также, возможно, стоит задуматься, насколько жизнь соответствует вашим желаниям и потребностям.
777 или 7777
Удача не за горами — главное, чтобы вы были открыты для любых возможностей. Вместо того, чтобы говорить «нет», заставьте себя сказать «да», в особенности тому, что выходит за привычные рамки комфорта.
888 или 8888
Наклоненные вбок восьмерки означают бесконечность. Это число ангела связано с божественным началом и интуицией, а также с предками, которые смотрят на нас из духовного мира. Зачастую это число также ассоциируется с властью и удачей.
999 или 9999
Цикл подходит к завершению. Когда увидите цифру 999, подумайте об этом как о сигнале двигаться дальше, акцентируя внимание на том, что принесет будущее.
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