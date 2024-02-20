Чипированный Маском человек научился управлять мышью силой мысли

По словам Маска, в Neuralink ожидают большего прогресса от чипированного человека. В частности, специалисты будут учить его не только перемещать курсор по экрану, но и нажимать кнопки компьютерного манипулятора. Neuralink не смогла оперативно ответить на запрос Reuters о комментарии.