Чины, мундиры, звания. Специалисты предлагают реформу госслужбы

Тем не менее, это так. Государственные управленцы четко делятся на 5 групп, в каждой из которых по 3 чина. И так от действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса до секретаря государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса. Однако сотрудники Президентской академии задумались, не пора ли в этой системе что-то поправить.
Чины и классы
Эксперты Илья Шебураков, Людмила Татаринова, Михаил Морозов из Высшей школы государственного управления Президентской академии проанализировали институт классных чинов в системе публичной власти, начиная с интересного экскурса в прошлое до рекомендаций по его обновлению.
Со времен принятия Табели о рангах 1722 г. жители России прекрасно разбирались, кто в чиновничьем мире стоит на каких позициях. «Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой», — говорит в «Ревизоре» Осип о своем барине Хлестакове. Гражданский чин коллежского регистратора и вправду был самым низшим, 14-м классом российского чиновничества. А, допустим, Александр Пушкин, получивший придворный чин камер-юнкера, соответствовал в Табели о рангах армейскому капитану.
Он был титулярный советник…
«Система чинов на этапах формирования и развития государственной службы России наполнялась различным содержанием, но при этом выступала важным элементом организации карьерно-должностного пространства, — сказано в работе. — Во-первых, чины выступали механизмом социальных лифтов, в том числе обеспечивали переход из сословия в сословие. Чины давали возможность “выслужить дворянство”, причем не только личное, но и наследуемое.
Во-вторых, чин являлся не только мерилом служебной значимости, но и социального статуса".
Чин в Российской империи выступал действенным инструментом управления карьерой. Например, получение чина могло давать право назначения на определенный круг должностей, а не только должность давала возможность получения чина. Кроме того, наличие системы обеспечивало возможность переходов между военной и гражданской службой.
Система классных чинов всегда являлась не только правовым, но и социально-психологическим феноменом, выступала своего рода «ДНК государственной службы России». Неслучайно одним из первых большевиками законодательных актов был «Декрет об уничтожении сословий и классных чинов».
Правила чинополучения
В 2004 г. был принят Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ», вводивший для управленцев упомянутые уже классные чины. Подобное возвращением к традиции в значительной мере упростило определение места каждого конкретного служащего в иерархии системы государственного управления. Однако не все так гладко и в бюрократическом мире.
Так, на государственной гражданской службе предусматриваются 15 классных чинов для всех гражданских служащих. В то же время, на федеральном уровне присваиваются не чины гражданской службы, а один из 12 классных чинов юстиции. У дипломатов свои правила — в МИД есть 11 дипломатических рангов. В Министерстве обороны существует 20 воинских званий. В то же время в полиции предусматривается всего 17 званий, в таможенном ведомстве 13, а в Следственном комитете 11. Столько же классных чинов присваиваются прокурорским работникам.
По мнению авторов работы, «это делает максимально некомфортным переход из одной системы в другую».
Или, допустим, возникла какая-то экстремальная ситуация, когда решение нужно принимать мгновенно. И кто, спрашивается, при этой чехарде чинов и званий должен принимать командование на себя?
А как определить, ни какой пост может претендовать, допустим, уходящих со службы по выслуге лет полковник, желающих продолжить карьеру в системе гражданской или муниципальной службы?
За особые заслуги
Авторы предлагают 2 варианта решения проблем.
Первый — основательная ревизия системы, при которой устанавливается полное соответствие всех чинов и званий друг другу. Например: высший ранг госуправленца — государственный советник 1 класса — приравнивается к высшему воинскому званию — генерал-полковник. И так далее.
Второй вариант менее радикален. Он предполагает упорядочить взаимоотношений между классными чинами и званиями, определив порядка преемственности при карьерных переходах. Иными словами, каждая структура сохраняет привычную для нее иерархию, а законодательство регулирует, кто переходит из одной структуры в другую с понижением, а кто с повышением.
Для более удобной взаимной идентификации сотрудники Президентской академии предлагают ввести для чиновников знаки различия. Например, значки в петлицу и прочие атрибуты на гражданском костюме, или сразу форменную одежду. Как тут не вспомнить забытое слово «вицмундир», как до революции назывался форменный фрак гражданских чиновников.
Нелишним будет и пересмотр системы оплаты труда госслужащих в сторону увеличения составляющей за классный чин. Присвоение очередного классного чина, по мнению авторов, возможно как по выслуге лет, так и «за особые заслуги».