Чины, мундиры, звания. Специалисты предлагают реформу госслужбы

Так, на государственной гражданской службе предусматриваются 15 классных чинов для всех гражданских служащих. В то же время, на федеральном уровне присваиваются не чины гражданской службы, а один из 12 классных чинов юстиции. У дипломатов свои правила — в МИД есть 11 дипломатических рангов. В Министерстве обороны существует 20 воинских званий. В то же время в полиции предусматривается всего 17 званий, в таможенном ведомстве 13, а в Следственном комитете 11. Столько же классных чинов присваиваются прокурорским работникам.