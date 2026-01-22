Чиновник из США Грюнбаум участвует во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле

В Кремле на переговорах делегации США с президентом России Владимиром Путиным присутствует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединённых Штатов Америки Джош Грюнбаум.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф уже начал встречу с Путиным.
С американской стороны также присутствует предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.