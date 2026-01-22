Популярные темы
Чиновник из США Грюнбаум участвует во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле

В Кремле на переговорах делегации США с президентом России Владимиром Путиным присутствует комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединённых Штатов Америки Джош Грюнбаум.

Источник: DENIS BALIBOUSE/EPA/TASS

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф уже начал встречу с Путиным.

С американской стороны также присутствует предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.