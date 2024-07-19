Чилийский повар изобретает новые закуски для подростков

В Азии водорослями школьников не удивить. Черные листики нори благодаря суши теперь знают по всему миру, а в Таиланде, к примеру, уже есть популярный снэк из сушеных водорослей Тао Кае Ной, который любят и дети. Но таким системным и вдумчивым подходом к водорослям, который предлагает Гусман, кажется, похвастать не может больше никто. Хотя главная его цель, по словам самого повара, простая: «Я хочу накормить водорослями больше людей, потому что знаю, что их можно вкусно приготовить».