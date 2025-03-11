Чихать хотел. Какие растения вызывают аллергию и что с ней делать

Почему от пыльцы возникает аллергия
Как пишет «Сберегаем вместе», на наличие аллергена в организме указывают насморк, головная боль, отек, слезливость, сыпь на теле. Человек вдыхает с воздухом пыльцу, и она попадает на слизистые оболочки и на рецепторы. Те, в свою очередь, принимают чужеродные частички за опасность и активизируют иммунные клетки. В организме начинает вырабатываться гистамин — регулятор воспаления. Он расширяет сосуды, повышает их проницаемость и вызывает симптомы аллергии.
Какие растения вызывают аллергию
Эксперты отмечают, что аллергия непредсказуема. Так, у кого-то она может появиться с первых лет жизни, у других — развиться уже во взрослом возрасте, например из-за переезда.
«Поллиноз — “весенняя” аллергия, развитие которой связано с цветением деревьев. Людям, страдающим чувствительностью к пыльце, нужно помнить, что календарный график цветения не совпадает с наличием пыльцы в воздухе», — отметила врач-аллерголог, иммунолог медицинской компании СберЗдоровье Александра Соболева.
Она отметила, что пыльца березы и ольхи легко разносится на многие километры. При этом раньше всех начинают цвести ольха и лещина. Их пыльца в воздухе может появиться в воздухе уже в феврале.
Какие растения вызывают аллергию
Береза
От аллергии на нее могут слезиться глаза, чесаться нос, першить в горле, появиться насморк, кашель и прочее. Такая аллергия на пыльцу встречается чаще всего (у 30−75% аллергиков).
Опаснее всего перекрестная аллергия. Она возникает у людей, чья иммунная система отвечает не только на контакт с определенными аллергенами, но и на контакт с продуктами, похожими на основной аллерген. Дело в том, что аллергию на березу чаще всего вызывает особый белок — PR-10. Он же есть в пыльце лещины, ольхи, дуба и в некоторых продуктах — моркови, яблоках, персиках, арахисе, киви, сое, сельдерее. Если человек попробует этот продукт, у него могут появиться зуд области ротовой полости, неба, языка, высыпания вокруг рта. В редких случаях возникает отечность ротовой полости (оральный аллергический синдром).
Сорные травы
Аллергию часто вызывают полынь, крапива и амброзия. Известно, что за 5 лет, с 2012 по 2017 год, количество людей, не переносящих сорные травы, выросло. Так, аллергиков на амброзию стало в 1,6 раза больше, на полынь — в 1,9 раза больше. И это вполне объяснимо: в воздухе средней полосы России, например Самары, содержится больше всего именно такой пыльцы.
Тополь
Здесь все так просто. На тополиный пух аллергия встречается нечасто. Основным аллергеном выступает то, что переносит на себе легкая белая пушинка: пыльца злаковых или луговых растений. Чтобы понять, на что именно у вас аллергия, нужно сходить к аллергологу.
Другие растительные аллергены
Также бывает аллергия на:
- деревья: орешник, граб, дуб, ясень, ольху, сирень, пихту, иву, вяз, клен, сосну, ель;
- траву: лисохвост, мятлик, одуванчик, лебеду;
- цветы: мимозу, полевые цветы, астры, лилии, каллы, гиацинты;
- злаки: пшеницу, рожь и прочее.
Бывает и нетипичная аллергия. Например, на розы, тюльпаны, орхидеи, которые в целом считаются безопасными (их пыльца слишком тяжелая, чтобы попасть в организм).
Что делать аллергикам
Как говорилось выше, нужно сходить к врачу-аллергологу (некоторые специалисты консультируют онлайн). До встречи с медиком можно помочь себе следующими способами.
На улице нужно носить маску и солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала на слизистую и не раздражала нос, глаза и горло. Вернувшись домой, протрите обувь и по возможности постирайте одежду, чтобы избавиться от осевшей пыльцы.
Специалисты советуют промывать нос и глаза, ополаскивать волосы водой. Кроме того, нужно держать в аптечке глазные капли, спрей для промывания носа, ингалятор и барьерные мази.
Также не забывайте проветривать квартиру (лучше всего после дождя или вечером), а летом используйте приточный бризер (настенную вентиляцию, которая подает в помещение очищенный воздух с улицы).
Кроме того, нужно проводить влажную уборку, менять фильтры в машине или очищать кондиционер. По возможности на сезон аллергии можно перебраться в другой регион.
«Если вы собираетесь уехать на время от аллергена, который зацвел в вашем городе, то выбирайте маршрут для путешествия, учитывая растительность», — советуют специалисты.
Где растут аллергены
В Московской и других областях средней полосы растет множество аллергенов. Весной здесь появляется пыльца березы, лещины и ольхи.
С ветром раздражители попадают в среднюю полосу даже раньше цветения, поэтому сезон аллергии начинается раньше. Также влияют изменения климата. Из-за них время цветения смещается. Таким образом, аллергические реакции могут длиться дольше.
При этом на Кавказе и в других южных регионах России аллергенов меньше. Однако там есть травы, способные вызвать такую реакцию: злаки, лебеда, крапива, подорожник и другие сорняки.
Реже всего от аллергии страдают жители Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатки.
Ранее врач рассказала, когда в этом году в России начнется сезон аллергии.