Чихать хотел. Какие растения вызывают аллергию и что с ней делать

Опаснее всего перекрестная аллергия. Она возникает у людей, чья иммунная система отвечает не только на контакт с определенными аллергенами, но и на контакт с продуктами, похожими на основной аллерген. Дело в том, что аллергию на березу чаще всего вызывает особый белок — PR-10. Он же есть в пыльце лещины, ольхи, дуба и в некоторых продуктах — моркови, яблоках, персиках, арахисе, киви, сое, сельдерее. Если человек попробует этот продукт, у него могут появиться зуд области ротовой полости, неба, языка, высыпания вокруг рта. В редких случаях возникает отечность ротовой полости (оральный аллергический синдром).