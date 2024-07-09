Чей укус опаснее для человека — пчелы или осы?

Почему пчелы жалят людей?
Пчелы, несмотря на их очевидную пользу для человека, могут еще и больно ужалить. Происходит это, как правило, случайно, если человек по неосторожности задел полосатую гостью или, не заметив ее, придавил в траве.
Интересно, что жало пчелы, снабженное ядом, вовсе не предназначено для того, чтобы нападать на людей. Оно служит для защиты пчелиных ульев от насекомых, которые пытаются в них проникнуть. Людей же пчелы жалят, если чувствуют угрозу. Однако сами по себе эти насекомые не агрессивны и очень трудолюбивы.
Почему осы жалят людей?
В отличие от пчел, осы — хищники. Они жалят не просто чтобы защититься, а с целью парализовать жертву и переместить ее в гнездо для кормления потомства. Также осы могут кусаться и делают это когда и где угодно, вне зависимости от причин.
Однако чаще всего на людей оса нападает только в случае, если человек первым проявил агрессию или случайно потревожил насекомое. А потому важно не махать руками, иначе ваше действие будет воспринято осой как попытка нанести ей вред.
Чей укус опаснее — пчелы или осы?
Самые болезненные раны оставляют именно осы. Аллерген, содержащийся в яде этих насекомых, который они впрыскивают в рану, представляет наибольшую опасность для людей-аллергиков, а также для больных сахарным диабетом. Осы, в отличие от пчел, могут ужалить несколько раз, поскольку их жало не отваливается, и могут даже укусить.
А вот пчелы жалят однократно и менее болезненно. В малых дозах пчелиный яд используется людьми в медицинских целях для лечения и профилактики различных заболеваний.
Что делать, если ужалит пчела или оса?
По рекомендациям МЧС России, если вас ужалила пчела, необходимо в первую очередь избавиться от жала. Однако яд выдавливать не стоит, поскольку можно легко занести инфекцию.
Осы не оставляют жало, поэтому в данном случае укус стоит сразу же обработать антисептиком.
Далее во избежание распространения яда и аллергической реакции необходимо принять антигистаминные препараты, а на месте отека положить грелку с холодной водой или другим снимающим воспаление препаратом.