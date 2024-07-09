Чей укус опаснее для человека — пчелы или осы?

Интересно, что жало пчелы, снабженное ядом, вовсе не предназначено для того, чтобы нападать на людей. Оно служит для защиты пчелиных ульев от насекомых, которые пытаются в них проникнуть. Людей же пчелы жалят, если чувствуют угрозу. Однако сами по себе эти насекомые не агрессивны и очень трудолюбивы.