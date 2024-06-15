Четырех котят, застрявших между стенами дома, спасли в Подмосковье

До этого сообщалось, что в московском сортировочном комплексе среди отходов нашли котенка. Сначала домашнее животное оказалось в кузове мусоровоза, а затем попало в разрыватель пакетов. Внимательные сотрудники сортировочного комплекса заметили его на конвейерной ленте и спасли. Ветеринар осмотрел ее и признал полностью здоровой. После этого одна из работниц комплекса решила забрать котенка к себе домой. Каким образом животное попало в мусорный пакет, неизвестно.