Четыре вопроса, которые нужно задать себе при выборе диеты

Надо подумать, комфортны ли для вас траты на поддержание этой диеты, включая стоимость продуктов, добавок, а также время, которое уйдет на достижение целей, пишет «Ридус». Если новинка продвигается блогерами в соцсетях вместе с продуктами или услугами, это может быть тревожным звоночком. Кроме того, некоторые диеты могут быть недоступны для людей с невысоким заработком или плохими кулинарными навыками.