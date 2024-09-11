Четыре вопроса, которые нужно задать себе при выборе диеты

Прежде чем отдать выбор очередной диетической новинке, нужно ответить на четыре ключевых вопроса.
Насколько затратна эта диета?
Надо подумать, комфортны ли для вас траты на поддержание этой диеты, включая стоимость продуктов, добавок, а также время, которое уйдет на достижение целей, пишет «Ридус». Если новинка продвигается блогерами в соцсетях вместе с продуктами или услугами, это может быть тревожным звоночком. Кроме того, некоторые диеты могут быть недоступны для людей с невысоким заработком или плохими кулинарными навыками.
Есть ли научные доказательства эффективности этой диеты?
Нужно проверять заявления различных «экспертов» в интернете. Многие из них основываются на исследованиях, которые касаются не всех групп людей, а некоторые вообще не основываются на научных данных. Нужно выяснить, доказана ли эффективность диеты множеством качественных и продолжительных исследований с большой выборкой участников разного пола и возраста.
Как эта диета повлияет на мою жизнь?
Еда — важная часть социальной и культурной жизни. Подумайте, как новая диета повлияет на важные моменты вашей жизни, такие как путешествия или общение с близкими. Не исключено, что из-за строгой диеты вам придется отказаться от любимых блюд или избегать посиделок с друзьями.
Будет ли диета влиять на мое психическое здоровье?
Важно помнить и про психологическое благополучие. Многие диеты могут его пошатнуть. Подумайте, не будет ли диета вызывать у вас стресс или чувство вины. Постоянное беспокойство о пище может усугублять депрессию и тревожные расстройства.
Ранее ученые назвали диету, которая способствует долголетию.