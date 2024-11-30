Четыре века истории лунных карт

Карта Галилея стала прорывом, потому что он был первым астрономом, использовавшим для ее создания телескоп. Первый инструмент Галилея был совсем не похож на современные телескопы: он увеличивал картинку всего лишь в 3 раза. Позже астроном усовершенствовал телескоп и добился 32-кратного увеличения, благодаря чему смог доказать, что Луна — вовсе не гладкий шар, и имеет свои горы, равнины и впадины. По теням от гор Галилей даже смог определить их примерную высоту — около 7 км.