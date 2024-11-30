Четыре века истории лунных карт

30 ноября 1609 года известный астроном Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности. Конечно, великий ученый никак не мог попасть на Луну и имел лишь очень приблизительное представление о ее рельефе, но именно его карта заложила основу для целой науки.
С появления первой карты земного спутника прошло ровно 415 лет — в честь круглой даты вспоминаем, как изображали Луну в разные годы.
На самом деле, первые попытки изобразить лунную карту появились задолго до Галилея — просто люди о них не знали. В 1980 году археологи обнаружили в Ирландии изображения, созданные примерно 3000 лет до нашей эры. На них древние люди пытались передать впечатления от лунного рельефа — как они могли разглядеть его невооруженным глазом.
Карта Галилея стала прорывом, потому что он был первым астрономом, использовавшим для ее создания телескоп. Первый инструмент Галилея был совсем не похож на современные телескопы: он увеличивал картинку всего лишь в 3 раза. Позже астроном усовершенствовал телескоп и добился 32-кратного увеличения, благодаря чему смог доказать, что Луна — вовсе не гладкий шар, и имеет свои горы, равнины и впадины. По теням от гор Галилей даже смог определить их примерную высоту — около 7 км.
В 1647 году польский астроном Ян Гевелий доработал карту Галилея и опубликовал целый Атлас лунной поверхности — эта книга гораздо детальнее описывала Луну и стала основой для астрономов на целый век.
Впрочем, уже через несколько лет появилась еще одна карта спутника Земли — ее создал в 1651 году Джованни Риччоли. На ней впервые возникли привычные сегодня названия лунного рельефа (например, «моря» и «озера»), а еще именно от этой карты ведется традиция давать кратерам имена видных ученых.
Следующий прорыв в селенографии наступил только два века спустя: в 1837 году обновленную детализированную карту Луны выпустили немецкие астрономы Вильгельм Бер и Иоганн Медлер. На ней было куда больше деталей, чем у предшественниц: телескопы становились все качественнее. Всего на карте запечатлено более 7 тысяч деталей рельефа.
Всего через несколько лет после этой внушительной работы была изобретена дагерротипия, а еще позже — фотография. Луну начали фотографировать, и в 1897 году Парижская обсерватория выпустила подробный фотографический атлас Луны. Все дальнейшие карты Луны создавались уже на основе фотографий.
Все это время люди могли видеть Луну только с одной стороны: той, которой она повернута к Земле. Про обратную сторону Луны ходило много сказок и легенд, но, наконец, в 1959 году космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг нашего спутника и сфотографировал его со всех ракурсов — так люди смогли создать полную карту Луны.
Сегодня поизучать поверхность Луны можно во всех деталях с помощью интернета: полная карта Луны во всех деталях есть, к примеру, в приложении Google Maps (правда, чтобы полноценно «побродить» по Луне, придется скачать десктопную версию).