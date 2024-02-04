Четыре способа. Как узнать возраст дерева, если его нельзя спилить

Помимо высоты, ширины дерева и числа ярусов веток с возрастом у него меняются строение кроны, цвет хвои, окраска и форма коры. У старых, прекративших значительный рост в высоту деревьев, крона закругленная, куполообразная, у молодых деревьев с усиленным ростом в высоту — крона островершинная. Хвоя у старых деревьев светлее, у молодых — темно-зеленая и крупная. Кора у молодых деревьев гладкая, светлоокрашенная и глянцевая. У пожилых — нижняя часть ствола покрыта толстой корой, в ее трещинах растут мхи и лишайники. У сосны в возрасте 60−70 лет в метре от земли кора ствола меняет окраску — из огненно-рыжего переходит в темный цвет. К возрасту около века эта цветовая граница будет на высоте трех метров, полтора веков — семи метров.