Четыре способа. Как узнать возраст дерева, если его нельзя спилить

Подсчитать возраст спиленного дерева можно по годовым кольцам на стволе, а как быть, если надо определить возраст живой елки или березы и при этом надо не навредить растению? Специалисты Рослесинфорга, которые проводят инвентаризацию лесного фонда России, рассказали четыре секретных способа, которыми пользуются профессионалы.
Способ 1. Обхватный
Надо измерить длину охвата дерева на высоте 1,3−1,4 метра от земли. Затем получившееся значение разделить на средний годовой прирост толщины дерева. Для разных пород этот показатель колеблется в интервале от 3 до 7 мм в год, например, для дуба он равен 5 мм. То есть дерево, под которым, возможно, лежал Андрей Болконский, с длиной охвата ствола в 2,5 метра должно иметь возраст 500 лет. Небольшие погрешности возможны, но в целом результат вполне достоверный. Чем старше дерево, тем менее значительной будет ошибка.
Способ 2. Ярусный
Хвойные деревья каждый год выпускают новый ярус веток. Достаточно подсчитать число «этажей» и прибавить к этой цифре возраст саженца до появления первых веток. Для сосны это три года, для ели — четыре, для пихты — пять лет, а для кедра — 10 лет.
Для деревьев, чей возраст может быть больше 50 лет, такой метод надо применять с осторожностью: со временем первые ряды ветвей могут усохнуть и зарасти.
Способ 3. Визуальный
Помимо высоты, ширины дерева и числа ярусов веток с возрастом у него меняются строение кроны, цвет хвои, окраска и форма коры. У старых, прекративших значительный рост в высоту деревьев, крона закругленная, куполообразная, у молодых деревьев с усиленным ростом в высоту — крона островершинная. Хвоя у старых деревьев светлее, у молодых — темно-зеленая и крупная. Кора у молодых деревьев гладкая, светлоокрашенная и глянцевая. У пожилых — нижняя часть ствола покрыта толстой корой, в ее трещинах растут мхи и лишайники. У сосны в возрасте 60−70 лет в метре от земли кора ствола меняет окраску — из огненно-рыжего переходит в темный цвет. К возрасту около века эта цветовая граница будет на высоте трех метров, полтора веков — семи метров.
Способ 4. Буравчатый
Если все-таки очень хочется пересчитать годичные кольца на живом дереве, это можно сделать, не нанеся ему серьезного вреда. Специальный инструмент — бурав — еще в позапрошлом веке изобрел лесовод и инженер Макс Роберт Пресслер.
Это бур, который надо вкрутить в ствол параллельно земле на пару сантиметров выше самого верхнего бокового корня. Когда инструмент пройдет середину ствола, специальная лопаточка отсекает керн, и его можно вытащить из ствола. Отряхнув извлеченный «образец» от опилок, надо посчитать годовые кольца, после чего вставить его обратно в оставшийся паз. Смола заживит ствол, и дерево будет расти дальше, оно не погибнет, паразиты в него тоже пробраться не смогут.