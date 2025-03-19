Четыре причины, по которым нас могут бесить даже самые милые люди

Если в вашем окружении вы единственный, кому не нравится новый знакомый, вы можете почувствовать себя одиноко и тревожно. В итоге вы начнете сомневаться в своей способности оценивать других, ощутите неуверенность в себе. Чтобы побороть это, нужно признать, что все люди разные и не могут вызывать симпатию по умолчанию. Принимая свою индивидуальность, мы принимаем и других людей — со всеми их странностями.