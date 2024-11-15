Четыре подозрительных признака: как отличить натуральную икру от подделки

Ни одно новогоднее застолье в нашей стране не обходится без классических бутербродов с красной икрой. На прилавках в магазинах можно встретить различные виды этого деликатеса — из форели, кеты или лосося, — каждый из которых обладает полезными свойствами. Но иногда недобросовестные производители продают под видом икры фальсификаты, которые не содержат ни витаминов, ни минералов. Какими свойствами обладает каждый вид красной икры и как отличить подделку, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.