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Четыре подозрительных признака: как отличить натуральную икру от подделки

Ни одно новогоднее застолье в нашей стране не обходится без классических бутербродов с красной икрой. На прилавках в магазинах можно встретить различные виды этого деликатеса — из форели, кеты или лосося, — каждый из которых обладает полезными свойствами. Но иногда недобросовестные производители продают под видом икры фальсификаты, которые не содержат ни витаминов, ни минералов. Какими свойствами обладает каждый вид красной икры и как отличить подделку, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

Источник: РИА "Новости"

Разновидность икры

Красная икра разных лососевых рыб обладает схожими биохимическими свойствами, поэтому в равной степени считается полезной. Однако у каждого человека есть свои вкусовые предпочтения, поэтому при выборе продукта стоит отталкиваться именно от них, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она перечислила отличительные свойства каждого вида красной икры:

  • икра горбуши считается более классической, обладает нейтральным вкусом, ее оболочка тонкая, легко лопается, образуя икорный сок;
  • икра кеты — более крупная, икринки с хорошо заметным жировым пятнышком, благодаря слабосоленому нежному сливочному вкусу она получила название «Царская»;
  • икра форели — обладает заметной горчинкой и более плотной консистенцией, чем предыдущие виды.

— Следует отметить, что форелевая икра сама по себе считается искусственно выведенной, потому что рыбу, из которой добывают икринки, выращивают на специальных форелевых фермах, но это не делает продукт плохим, — дополнила специалист.

Как обнаружить подделку

В настоящее время недобросовестные производители все чаще выдают аналог красной икры за натуральный продукт. Специалист рассказала, какие факторы должны насторожить покупателя:

  • Низкая цена продукта — натуральная икра не может стоить дешево.
  • Некачественная упаковка — хороший деликатес обычно упакован в стеклянную или металлическую тару, на которой должны быть маркировка с указанием разновидности лососевого продукта, дата изготовления и срок годности.
  • Странный цвет — натуральная икра обычно красная с незначительной примесью оранжевого цвета, иногда она может быть светлее и переходить в розовый. Если же продукт слишком яркий или красный, это тоже может свидетельствовать о фальсификации продукта.
  • Сухая текстура — икринки должны быть упругие, слегка влажные или сухие по поверхности (в зависимости от вида икры), при этом легко отделяться друг от друга. Если продукт сухой и крошится, то его состав, очевидно, ненатуральный.

Диетолог отметила, что икра может быть фальсифицирована частично (в банке есть натуральные икринки и искусственные).

— Поэтому продукт важно попробовать на вкус. Настоящая икра слегка терпкая и солоноватая. Она не должна быть сладкой или обладать каким-то необычным ярким привкусом. Также, как и при выборе любого другого продукта, важно обращать внимание на графу о производителе, место вылова икры, условия хранения, наличие пищевых и вкусовых добавок — чем их меньше, тем полезнее икра, — рассказала Русакова.

Тест на подлинность

Специалист рассказала, что существуют методики определения подлинности икры в домашних условиях. Для этого потребуется горячая вода.

— Если икра натуральная, то в воде будут образовываться белые хлопья из-за денатурации белка. Если же икра искусственная, то вода будет окрашиваться или останется прозрачной, а на поверхность всплывут капельки рыбьего жира, — заключила Русакова.