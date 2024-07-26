Четыре мифа о пиве. Выясняем, чему можно верить

Это одно из самых распространённых заблуждений. И вроде бы все знают, что о вкусах не спорят, но по этой теме дискуссии часто приобретают жаркий характер. Для начала поясним, что качество зависит, конечно, не от тары, а от технологий, сырья, которое используется, регулярного контроля на заводах. Если на производстве строго соблюдают технологию, то и продукция хороша. Например, у крупнейших и всем известных производителей каждый процесс стандартизирован, огромное внимание уделяется качеству сырья и упаковки, а само пиво варится на современном оборудовании. Такой подход позволяет поставлять качественную и безопасную продукцию.