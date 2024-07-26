Четыре мифа о пиве. Выясняем, чему можно верить

В жару холодненькое пиво — самое то. Но какое лучше — разливное или в алюминиевой банке? А какие ингредиенты используются в пивоварении? Как контролируется качество производства? Вообще, что такое пивной напиток и почему на самом деле он не отличается от пива? Давайте разбираться в мифах, устойчиво сохраняющихся в народе.
Миф первый: разливное пиво вкуснее и лучше, чем в бутылках
Это одно из самых распространённых заблуждений. И вроде бы все знают, что о вкусах не спорят, но по этой теме дискуссии часто приобретают жаркий характер. Для начала поясним, что качество зависит, конечно, не от тары, а от технологий, сырья, которое используется, регулярного контроля на заводах. Если на производстве строго соблюдают технологию, то и продукция хороша. Например, у крупнейших и всем известных производителей каждый процесс стандартизирован, огромное внимание уделяется качеству сырья и упаковки, а само пиво варится на современном оборудовании. Такой подход позволяет поставлять качественную и безопасную продукцию.
Но вернёмся к таре, основная задача которой — сохранить это качество. Исследования показывают реальную картину предпочтений. По данным NielsenIQ Россия, 35,2% покупателей выбирают пиво в банках, 25,5% — в ПЭТ-таре, порядка 32,6% — в стеклянных бутылках, около 6% любителей покупают пенный напиток в кегах.
Попытаемся объективно проанализировать особенности разных видов тары.
Конечно, на пиво в танках или кегах внешние факторы практически не воздействуют. Эта тара абсолютно герметична и блокирует доступ ультрафиолетовых лучей. Но пить напиток надо прямо на месте, что бывает не всегда удобно. Разливать его в пластиковые бутылки, чтобы донести до дома, конечно, можно, но это уже не тот коленкор, как говорится.
Алюминиевая банка хороша как своей лёгкостью, так и полной изоляцией напитка от внешней среды. Непрозрачная поверхность исключает воздействие солнечных лучей, а плотные швы не пропускают воздух. Изнутри она покрыта защитным слоем, оберегающим содержимое от контакта с металлом.
Вряд ли кто-то в последнее время ощущал «металлический привкус» у пива из банки, но если это и было, то, скорее всего, стало результатом самовнушения под влиянием слухов. Любая алюминиевая банка, прежде чем попадет на полки, пройдёт строгий контроль как минимум дважды: сначала — у производителя, а потом — на пивоваренном производстве. Так что технологические ошибки здесь исключены.
Стекло не требует специального покрытия — оно и без него не вступает в реакцию с пивом. Но не исключает воздействия солнечных лучей — даже коричневая упаковка. Поэтому лучше сразу убирать пиво в холодильник, причём ставить его вертикально.
Пластиковая бутылка (ПЭТ-тара) легка в изготовлении, что снижает розничную цену напитка. К тому же она практически ничего не весит, и это весьма удобно при покупке.
Бытовавшие в былые годы утверждения, что из-за содержания газов и алкоголя пиво вступает в реакцию с пластиком, образуя вредное для здоровья человека соединение дибутилфталат, давно опровергнуты исследованиями как российских, так и германских научных институтов.
И, конечно, не стоит забывать о том, что на качество пивоваренной продукции также влияет её транспортировка и последующее хранение.
Миф второй: пивной напиток — это не пиво
Вообще-то, понятие «пивной напиток», закреплённое в законодательстве, — это наше, российское новшество. Такие требования установлены в действующей редакции Технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Согласно ему, пивоваренную продукцию можно производить с частичной заменой солода зерном и (или) зернопродуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов — не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов. Именно по этим причинам такая продукция попадает уже в категорию пивных напитков.
«В результате, не только известные и любимые во всём мире бренды пива незаслуженно попали в неё, но и отечественные пивовары лишились возможности предложить нашему потребителю новые, интересные рецептуры пива, вынужденно называя результаты своего труда “напитками”», — считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
В ассоциации поясняют, что пивным напитком пиво делают даже добавленные натуральные ароматизаторы — например, цедра цитрусовых. При производстве многих брендов используют, например, рис, который позволяет достичь более мягкого вкуса. И такая продукция тоже во всём мире считается пивом, и только в России — пивным напитком. Так что пугаться этого определения не стоит.
Миф третий: пивной алкоголизм
Часто говорят о том, что в России слишком много пьют пива, а это всё-таки алкогольный напиток. Хотя если посмотреть потребление в пересчёте на чистый спирт, то окажется, что 60% выпитого приходится именно на крепкий алкоголь.
Конечно, в случае с любым напитком с градусами, нужно знать меру. Или отдавать предпочтение безалкогольному пиву, которого сегодня обычно в достатке.
В целом Россия находится в середине мирового рейтинга потребителей алкоголя, согласно данным ВОЗ. Так в Чехии, например, среднедушевое потребление пива превышает 140 литра в год, в североевропейских странах (Нидерланды, Швеция) — более 80 литра, а в Италии и Франции — чуть больше 30 литров. По данным РАТК и Росстата, среднедушевое потребление пива в России в прошлом году составило 52,6 литра на человека, что на 1 литр, или 2%, больше, чем годом ранее.
Миф четвёртый: пиво, в том числе безалкогольное, делают из порошка
Получить пиво, просто смешав порошок с водой, технически невозможно. Пивоварение — это высокотехнологичное производство, а сам процесс варки сложный и тщательно выверенный. Он начинается с отбора качественного сырья, из которого затем получают пивное сусло. Затем идёт сбраживание, дображивание, фильтрация, розлив… В крупных компаниях на каждом этапе ведётся строгий контроль соблюдения технологий, чтобы при покупке любимого пива, из какой бы партии ни была бутылка, любитель пенного напитка получал привычные вкус и качество.
Технологии при этом постоянно развиваются, и сейчас, например, хмель на заводы часто поставляют в гранулах — быть может, с этим связано хождение в народе мифа о пиве «из порошка». Однако это не порошок, а удобная для транспортировки форма хмеля.
В рецептуру некоторых сортов включают добавки — фруктов, цедры цитрусовых, специй. Но это не значит, что такое пиво не варят традиционным способом.
Любое пиво, в том числе безалкогольное, производится также, как и обычное, и состоит из четырёх основных компонентов: воды, хмеля, солода и дрожжей. Производство безалкогольного проходит ровно те же этапы, что и алкогольного, только в конце добавляется ещё один — удаление алкоголя. Основные технологии, которые позволяют выпускать пиво без градусов — прерывание брожения, использование специальной расы дрожжей, деалкоголизация и мембранная фильтрация. Благодаря этим методам пивоварам удаётся сохранить тот самый вкус.
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И напоследок отметим, что пиво в России — один из самых популярных напитков. И конечно, вокруг него множество мифов. Но тут, как и везде, поможет самостоятельное изучение фактов, чтение этикеток, а возможно, и личное посещение пивоваренных производств, на которых можно познакомиться с искусством пивоварения и вживую увидеть основные этапы производства — от варки и брожения до розлива. А ещё узнать всё об используемых ингредиентах, оценить процесс контроля качества и посмотреть на работу современного оборудования.