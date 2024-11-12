Четыре идентичности: что значит принадлежать себе

Затем мы заявляем о своей усвоенной идентичности. Это те аспекты нашей идентичности, которые мы выбрали или на которые претендуем, включая профессию, должности, семейное положение, отношения и образование. Мы определяем наши жизненные принципы, чтобы решить, как мы хотим, чтобы нас увидели, услышали и оценили. Нам надо понять, какие из этих аспектов приносят нам благо, а какие, наоборот, нет. Также задумайтесь, какие навязаны обществом, а какие — вами.