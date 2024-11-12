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Четыре идентичности: что значит принадлежать себе

Если вы чувствуете себя не на своем месте, эта статья для вас.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Человек в поисках идентичности: Как найти свое место в жизни» эксперта в области определения идентичности и предназначения Кима Даббса.

Автор размышляет об идентичности людей и о том, как определить и сохранить свое внутреннее «я». Делимся советами Даббса.

Системные барьеры

Часто мы воспринимаем систему как непреложную истину и даже не задумываемся, почему все именно так. Например, мы знаем, как должна выглядеть семья, что ценит общество, как мы должны одеваться на работу и что такое профессионализм.

Но, по словам специалиста, мы должны задуматься о том, какой выбор сделан за нас, а какой мы вправе сделать сами. Важно определить, как именно мы хотим, чтобы нас увидели, услышали и оценили.

Четыре идентичности

У каждого из нас есть четыре типа идентичности:

  • врожденная идентичность. Она складывается из тех аспектов личности, которые мы получаем при рождении;
  • усвоенная идентичность. Это те грани самоидентификации, которые мы выбрали или приобрели;
  • неизбывная идентичность. Мы прибегаем к ней по умолчанию и используем как механизм выживания, который срабатывает, когда мы чувствуем себя чужими;
  • любимая идентичность. Через нее мы обретаем наше подлинное «я».

Путешествие к принадлежности

Даббс говорит, что только когда мы начнем жить с той идентичностью, которую любим, мы увидим те аспекты своей личности, которые унаследовали, и мир, в котором вы родились.

Для поиска своей идентичности сначала следует взглянуть на свою врожденную идентичность, то есть расу, национальность, этническую принадлежность, социально-экономический статус и пол. Мы погружаемся в историю своего происхождения и задаемся вопросом, какие стороны нашей врожденной идентичности мы либо показываем, либо скрываем в зависимости от того, в каком окружении оказываемся.

Затем мы заявляем о своей усвоенной идентичности. Это те аспекты нашей идентичности, которые мы выбрали или на которые претендуем, включая профессию, должности, семейное положение, отношения и образование. Мы определяем наши жизненные принципы, чтобы решить, как мы хотим, чтобы нас увидели, услышали и оценили. Нам надо понять, какие из этих аспектов приносят нам благо, а какие, наоборот, нет. Также задумайтесь, какие навязаны обществом, а какие — вами.

Третий шаг — исправление неизбывной идентичности. Это как бы встроено в наш мозг и наши реакции. Определив ее и поняв сигналы и триггеры, мы поймем, какие убеждения нужны в нашей жизни, а какие — нет.

Только после этого мы сможем прийти к любимой идентичности и выразить свое «я», а также спроектировать свое будущее. Именно тут вы увидим себя такими, какими хотим быть.

На этом шаге мы сможем жить искренне и целеустремленно, и нас наконец смогут увидеть и услышать.

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