Четыре идентичности: что значит принадлежать себе

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Человек в поисках идентичности: Как найти свое место в жизни» эксперта в области определения идентичности и предназначения Кима Даббса.
Автор размышляет об идентичности людей и о том, как определить и сохранить свое внутреннее «я». Делимся советами Даббса.
Системные барьеры
Часто мы воспринимаем систему как непреложную истину и даже не задумываемся, почему все именно так. Например, мы знаем, как должна выглядеть семья, что ценит общество, как мы должны одеваться на работу и что такое профессионализм.
Но, по словам специалиста, мы должны задуматься о том, какой выбор сделан за нас, а какой мы вправе сделать сами. Важно определить, как именно мы хотим, чтобы нас увидели, услышали и оценили.
Четыре идентичности
У каждого из нас есть четыре типа идентичности:
- врожденная идентичность. Она складывается из тех аспектов личности, которые мы получаем при рождении;
- усвоенная идентичность. Это те грани самоидентификации, которые мы выбрали или приобрели;
- неизбывная идентичность. Мы прибегаем к ней по умолчанию и используем как механизм выживания, который срабатывает, когда мы чувствуем себя чужими;
- любимая идентичность. Через нее мы обретаем наше подлинное «я».
Путешествие к принадлежности
Даббс говорит, что только когда мы начнем жить с той идентичностью, которую любим, мы увидим те аспекты своей личности, которые унаследовали, и мир, в котором вы родились.
Для поиска своей идентичности сначала следует взглянуть на свою врожденную идентичность, то есть расу, национальность, этническую принадлежность, социально-экономический статус и пол. Мы погружаемся в историю своего происхождения и задаемся вопросом, какие стороны нашей врожденной идентичности мы либо показываем, либо скрываем в зависимости от того, в каком окружении оказываемся.
Затем мы заявляем о своей усвоенной идентичности. Это те аспекты нашей идентичности, которые мы выбрали или на которые претендуем, включая профессию, должности, семейное положение, отношения и образование. Мы определяем наши жизненные принципы, чтобы решить, как мы хотим, чтобы нас увидели, услышали и оценили. Нам надо понять, какие из этих аспектов приносят нам благо, а какие, наоборот, нет. Также задумайтесь, какие навязаны обществом, а какие — вами.
Третий шаг — исправление неизбывной идентичности. Это как бы встроено в наш мозг и наши реакции. Определив ее и поняв сигналы и триггеры, мы поймем, какие убеждения нужны в нашей жизни, а какие — нет.
Только после этого мы сможем прийти к любимой идентичности и выразить свое «я», а также спроектировать свое будущее. Именно тут вы увидим себя такими, какими хотим быть.
На этом шаге мы сможем жить искренне и целеустремленно, и нас наконец смогут увидеть и услышать.
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