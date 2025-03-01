Четверть века прошло с подвига псковских десантников на высоте 776

За несколько часов до этого на высоту выдвинулась 6-я рота. На соседнюю гору Исть-Корды было отправлено 12 разведчиков — именно они первыми приняли бой с бандами. Бой начался 29-го февраля в 12:30. В перестрелке командир роты, майор Молодов, получил смертельное ранение. Он умер в тот же день. Его место занял гвардии подполковник Марк Евтюхин. Он, по существу, мог не идти в бой с 6-й ротой — но решил поддержать нового командира подразделения во время выполнения важного боевого задания.