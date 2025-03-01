Четверть века прошло с подвига псковских десантников на высоте 776

После нападения боевиков на Дагестан 7 августа 1999 года началась Вторая Чеченская кампания. В ходе нескольких месяцев боевых действий русская армия, преодолевшая многие ошибки первой войны, вытеснила террористов из Грозного и гнала дальше в горы, на территорию Шатойского района.
Группы террористов начали отступать дальше в горы. В северо-восточном направлении отступала группа полевого командира арабского происхождения Хаттаба. К ней примкнули и другие подразделения террористов. Общая численность группировки достигла 2 500 человек. В таком составе она подошла к высоте 776. Хаттаб, узнав, что на высоте стоят русские десантники, отказался ее обходить. «Мы их перережем», — сказал он.
За несколько часов до этого на высоту выдвинулась 6-я рота. На соседнюю гору Исть-Корды было отправлено 12 разведчиков — именно они первыми приняли бой с бандами. Бой начался 29-го февраля в 12:30. В перестрелке командир роты, майор Молодов, получил смертельное ранение. Он умер в тот же день. Его место занял гвардии подполковник Марк Евтюхин. Он, по существу, мог не идти в бой с 6-й ротой — но решил поддержать нового командира подразделения во время выполнения важного боевого задания.
В 16:00 29 февраля боевики начали штурм высоты 776. Первые накаты террористов были отбиты во многом с помощью артиллерии. «Ноны» своими 120-мм орудиями до некоторой степени нивелировали численное преимущество боевиков, располагающих только легким вооружением. 1280 выпущенных снарядов значительно проредили порядки боевиков. Помог этому и командир батареи Виктор Романов, корректирующий огонь своих орудий прямо с высоты. Позднее замкомандующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе Геннадий Трошев вспоминал:
Когда мы уже побывали на высоте, то изумились: многолетние буки были подстрижены снарядами и минами, словно трава сенокосилкой. Наши 120-милиметровые «Ноны» работу сделали большую и ценную. Из 400 хаттабовцев, нашедших свою смерть в бою за эту высоту, большая часть погибла от осколков наших артснарядов.
Но далеко не все складывалось в пользу обороняющихся — если два взвода 6-й роты активно вели бой с оборонительной позиции на высоте, то третий взвод растянулся на подъеме. Как раз в этот момент его атаковали боевики. Часть солдат было убито, часть рассеяно.
К концу дня 6-я рота потеряла погибшими 31 человека, как раз взвод. Боевые товарищи из 1-й и 4-й роты пытались прорваться к высоте 776 на помощь обороняющимся. Но подоспеть смогла только группа во главе с майором Достоваловым и еще 14-ю бойцами. Они прибыли в три часа ночи первого марта.
Первого марта, в 05:00 утра, террористы пошли на финальный штурм позиций десантников. Русские солдаты дрались отчаянно, в том числе в рукопашную. Пять десантников подорвали себя гранатами, не желая попадать в плен к врагу. Капитан Виктор Романов, взявший командование на себя после гибели Марка Евтюхина, в последний вызывал огонь на себя. Из всей 6-й роты в живых осталось 6 человек. 84 десантника пали смертью храбрых, но свою задачу выполнили.
Отряд Хаттаба был рассеян, порядки боевиков расстроены, об организованном ведении боевых действий против русской армии не могло быть и речи. Террористы окончательно перешли к тактике «партизанской войны», не имея сил для проведения общевойсковых операций. Пик второй Чеченской кампании прошел — следующие годы были посвящены уничтожению остатков террористического подполья.
Кирилл Золотарев